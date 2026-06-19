Microsoft erkennt Papierkorb-Fehler in allen Windows-Systemen an

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Microsoft erkennt Papierkorb-Fehler in allen Windows-Systemen an

Die Microsoft Corporation hat offiziell bestätigt, dass in allen aktuellen Versionen des Windows-Betriebssystems ein neuer Fehler aufgetreten ist. Dieses Problem trat nach der Installation des Updates KB5094126 im Juni auf und beeinträchtigt die Benutzeroberfläche. Obwohl dieser Fehler keine Gefahr für die allgemeine Systemstabilität darstellt, verursacht er bei vielen Benutzern Unannehmlichkeiten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Hauptproblem tritt bei der Arbeit mit dem Papierkorb (Recycle Bin) auf. Laut Informationen von Microsoft wird im Bestätigungsfenster beim Löschen einer Datei der ursprüngliche Dateiname falsch angezeigt. Wenn ein Benutzer beispielsweise die Datei 'bericht.docx' löschen möchte, zeigt das System anstelle dessen den internen technischen Namen des Dateisystems an (z. B. '$R12345.docx').

Technische Aspekte und Sicherheit des Fehlers

Experten betonen, dass dieser Fehler rein visueller Natur ist. Das bedeutet, dass die Dateien selbst nicht beschädigt werden und ihr Inhalt unverändert bleibt. Beim Öffnen des Papierkorbs wird die Dateiliste wie gewohnt mit den korrekten Namen angezeigt. Auch die Wiederherstellungsfunktion (Restore) funktioniert einwandfrei — die Datei wird mit ihrem ursprünglichen Namen an ihrem vorherigen Speicherort wiederhergestellt.

Dieses Problem betrifft fast alle unterstützten Windows-Versionen, einschließlich der Editionen für Privatanwender sowie der Server-Versionen. Dies verdeutlicht das Ausmaß der Störung. Microsoft-Ingenieure arbeiten derzeit an der Behebung des Fehlers.

Lösung und Ausblick

Laut ixbt.com wird ein spezielles Patch zur Behebung dieses Fehlers in das nächste kumulative Update für Windows integriert. Für Privatanwender bleibt derzeit nur das Warten auf die offizielle Korrektur. Für Unternehmenskunden stellt sich die Situation etwas anders dar.

Für Organisationen, die eine sofortige Lösung benötigen, bietet Microsoft einen temporären Workaround an. Um diese Anweisungen zu erhalten, müssen sich die Organisationen jedoch direkt an den Microsoft-Business-Support wenden. Usbekischen Nutzern, die nach diesem Update seltsame Dateinamen bemerken, wird geraten, nicht beunruhigt zu sein, da dies nicht zu Datenverlust führt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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