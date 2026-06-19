Kontrollierte Kernfusion: Milliardenwette auf eine Energierevolution

Seit Jahren träumt die Menschheit davon, die Energie der Sonne künstlich auf der Erde zu erzeugen — die Beherrschung der Kernfusionstechnologie. Bis vor kurzem war diese Idee nur Thema von Science-Fiction-Werken und langfristigen Theorien, doch heute hat sich die Situation grundlegend geändert. In den letzten Jahren sind die Investitionen in diesem Bereich sprunghaft angestiegen, und die Kernfusion wird zu einer realen Technologie, von der erwartet wird, dass sie Billionen-Dollar-Märkte disruptieren wird. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet sagt.

Laut Ixbt.com liegen diesem technologischen Sprung drei wichtige Faktoren zugrunde: leistungsfähigere Computerchips, komplexe AI-Algorithmen und Hochtemperatur-Supraleiter-Magnete. Diese Fortschritte ermöglichten es Wissenschaftlern, präzisere Reaktormodelle zu erstellen, komplexe Simulationen durchzuführen und neue Methoden zur Plasmasteuerung einzuführen. Ende 2022 gab das US-Energieministerium bekannt, dass es gelang, mehr Energie zu gewinnen, als während eines Experiments aufgewendet wurde, was das Vertrauen der Investoren weiter stärkte.

Commonwealth Fusion Systems: Branchenführer

Derzeit ist Commonwealth Fusion Systems (CFS) der absolute Spitzenreiter unter den Kernfusions-Startups. Das Unternehmen konnte fast ein Drittel aller bisher in den Sektor geflossenen privaten Investitionen anziehen. In einer kürzlich abgeschlossenen Finanzierungsrunde sammelte CFS weitere 863 Millionen Dollar ein, womit sich sein Gesamtkapital der Marke von 3 Milliarden Dollar nähert. Damit belegt das Unternehmen den ersten Platz im Rennen um den Bau eines kommerziellen Fusionsreaktors.

CFS baut derzeit in Massachusetts eine einzigartige Testanlage namens Sparc. Dieses Gerät hat ein donutförmiges Design, das als "Tokamak" bezeichnet wird. Dabei kommen Hochtemperatur-Supraleiter-Bänder zum Einsatz. Wenn elektrischer Strom durch diese Bänder fließt, entsteht ein starkes Magnetfeld, das das überhitzte Plasma komprimiert und verhindert, dass es die Wände berührt. Die bei der Reaktion freigesetzte Wärme wird in Dampf umgewandelt, um elektrische Turbinen anzutreiben.

Zukunftspläne und große Partnerschaften

Der Gründer und CEO von CFS, Bob Mumgaard, war früher Forscher am MIT (Massachusetts Institute of Technology) und arbeitete am Design von Magneten. Das Unternehmen plant, den Sparc-Reaktor Ende 2026 oder Anfang 2027 in Betrieb zu nehmen. Wenn dieses Projekt erfolgreich ist, wird bis zum Ende des Jahrzehnts der Bau des ersten kommerziellen Kraftwerks namens Arc beginnen. Der Arc-Reaktor soll eine Kapazität von 400 MW Stromerzeugung haben.

Die Aussichten des Projekts werden so hoch bewertet, dass selbst Tech-Giganten Interesse zeigen. So hat Google beispielsweise eine Vereinbarung über den Kauf der Hälfte der Energie geschlossen, die das zukünftige Arc-Kraftwerk produzieren wird. Dass namhafte Investoren wie Bill Gates und sein Breakthrough Energy Ventures Fonds hinter CFS stehen, bezeugt ebenfalls die Glaubwürdigkeit des Projekts.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kernfusion nicht mehr nur eine Theorie ist. Wenn diese Startups ihre Ziele erreichen, wird die Welt über eine nahezu unbegrenzte, saubere und sichere Energiequelle verfügen. Dies wird zweifellos eine neue Ära im Kampf gegen den Klimawandel und bei der Gewährleistung der globalen Energiesicherheit einleiten.