Schwärzer als Schwarz: Weltweit dunkelste Farbe soll Automobilindustrie revolutionieren

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Schwärzer als Schwarz: Weltweit dunkelste Farbe soll Automobilindustrie revolutionieren

Forscher der singapurischen Nipsea Group haben erfolgreich eine ultra-schwarze Beschichtung entwickelt, die 99,9 % des sichtbaren Lichts absorbiert. Diese neue Technologie erzeugt nicht nur einen visuellen Effekt, sondern soll auch die Standards im Automobildesign und im Luxussegment grundlegend verändern. Die Entwicklung zielt insbesondere darauf ab, die Nachfrage nach luxuriösen schwarzen Autos in großen Märkten wie China zu bedienen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das neue Verbundmaterial ähnelt in seinen Eigenschaften der berühmten Vantablack-Farbe. Zur Information: Im Jahr 2019 nutzte BMW die Vantablack-Technologie in seinem BMW X6 Concept Car. Der deutsche Autogigant betonte damals, dass jede mit dieser auf Kohlenstoff-Nanoröhren basierenden Emulsion beschichtete Oberfläche für das menschliche Auge ihre räumlichen Eigenschaften verliert. Infolgedessen erscheinen Objekte zweidimensional, und das Gehirn nimmt dies so wahr, als würde man in eine Leere oder ein tiefes Loch blicken.

Technologische Perfektion und Haltbarkeit

Die Vantablack-Technologie wurde zuvor nicht für kommerzielle Autos eingesetzt. Stattdessen wurde sie in exotischen Bereichen wie Satelliten und Tarn-U-Booten verwendet, um Lichtreflexionen zu reduzieren. Die von der Nipsea Group vorgestellte neue "Ultra-Schwarz"-Beschichtung hat jedoch Feuchtigkeits- und Wasserbeständigkeitstests erfolgreich bestanden und ihre Stabilität bewiesen. Dies ermöglicht den Einsatz in der Massenproduktion von Automobilen.

Laut dem Forschungschemiker des Unternehmens, Chivey Liu, ist die Autofarbe in China zu einem der Hauptfaktoren geworden, die das Absatzvolumen bestimmen. Tiefschwarz ist aufgrund seines eleganten Aussehens, seiner starken visuellen Wirkung und seines luxuriösen Glanzes seit langem das Markenzeichen für Fahrzeuge der Premiumklasse. Die neue Farbe hebt diesen Bedarf auf eine neue Stufe.

Wie ixbt.com berichtet, nutzten Liu und sein Team die natürliche Anziehung zwischen der Matrix und den Kohlenstoff-Nanoröhren, die sogenannte "Pi-Pi-Wechselwirkung", um dieses Ergebnis zu erzielen. Diese Methode half den Partikeln, eine einzigartige "punktverbindende" Struktur innerhalb der Farbmischung zu bilden.

Lichtfangende Struktur

Die neue ultra-schwarze Beschichtung namens CB-CNT besitzt eine einzigartige strukturelle Morphologie, die Licht einfängt. Die Forscher betonen, dass diese Struktur die Lichtabsorptionsfähigkeit im Vergleich zu gewöhnlichen schwarzen Farben drastisch erhöht. Dies bietet folgende Vorteile:

  • Möglichkeit, das visuelle Volumen des Objekts vollständig zu verbergen;
  • Farbstabilität und Tiefe selbst unter Sonnenlicht;
  • Ein "mysteriöses" Aussehen, da kleine Details und Linien an der Karosserie des Autos nicht mehr sichtbar sind.
Derzeit werden Fragen zur Implementierung dieser Technologie in die Großserienfertigung geprüft. Wenn alle Tests erfolgreich abgeschlossen werden, könnten wir in naher Zukunft BMWs oder andere Luxusautos auf den Straßen sehen, die wie schwarze Löcher im Weltraum aussehen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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