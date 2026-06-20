Revolution auf Japans Taximarkt: Go-Unternehmen führt Robotaxis ein

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Revolution auf Japans Taximarkt: Go-Unternehmen führt Robotaxis ein

Go, Japans größter Taxi-Dienstleister, hat den größten Börsengang (IPO) des laufenden Jahres erfolgreich abgeschlossen. Durch diesen Prozess konnte das Unternehmen 88,6 Milliarden Yen (ca. 553 Millionen Dollar) an Investitionen gewinnen. Diese Mittel werden in die Entwicklung von Robotaxi-Technologien investiert, um den akuten Fahrermangel im Land zu beheben. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Einem Vertreter von Go zufolge werden die Erlöse aus den neu ausgegebenen Aktien nicht nur für Forschung und Entwicklung im Bereich fahrerloser Fahrzeuge, sondern auch für strategische Fusionen und Übernahmen (M&A) innerhalb und außerhalb der Taxibranche verwendet. Solche Schritte waren ein besonderer Impuls für den Technologiesektor in einer Phase der Stagnation am japanischen Listing-Markt.

Fahrermangel und technologische Lösung

Der Bedarf an Robotaxis in Japan wird nicht mehr nur als technologisches Interesse, sondern als lebensnotwendige Notwendigkeit betrachtet. Nach Angaben des japanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur, Transport und Tourismus ist die Zahl der Taxifahrer im Land in den letzten Jahren um fast 20 Prozent gesunken. Aufgrund der alternden Bevölkerung und des Mangels an Arbeitskräften gilt eine Erholung dieses Wertes als unwahrscheinlich.

Obwohl die Regierung im Jahr 2024 Ride-Sharing-Dienste zuließ, konnten strenge Beschränkungen und die Bedingung, dass Fahrer offiziell bei Taxiunternehmen angestellt sein müssen, das Problem nicht vollständig lösen. Daher sieht Go die Zukunft in vollautonomen Transportmitteln. In diesem Zusammenhang ist das Unternehmen Partnerschaften mit Waymo (Teil von Alphabet) und dem großen japanischen Betreiber Nihon Kotsu eingegangen.

Marktführerschaft und Zukunftspläne

Go wurde 1977 gegründet und kontrolliert heute 80 Prozent des Marktes für Taxi-Apps in Japan. Die App des Unternehmens wurde 35 Millionen Mal heruntergeladen und deckt fast alle Präfekturen des Landes ab. Die Teilnahme globaler Giganten wie BlackRock und M&G Investment Management an diesem IPO belegt das Vertrauen internationaler Investoren in den japanischen Technologiemarkt.

Obwohl Go-CEO Hiroshi Nakajima betonte, dass das Unternehmen nicht direkt in autonome Fahrsysteme investieren, sondern sich auf strategische Koordination und Dienstleistungen konzentrieren wird, steht der Zeitpunkt für das großflächige Debüt der Robotaxis noch nicht fest. Dennoch war dieser IPO der wichtigste finanzielle Schritt zur Bewältigung der Transportkrise in Japan.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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