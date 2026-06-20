Nothing streicht CMF Phone 3 Pro: Speicherpreise als Grund

Das britische Technologieunternehmen Nothing hat offiziell bestätigt, dass es sein neues Budget-Smartphone, das CMF Phone 3 Pro, im Jahr 2026 nicht veröffentlichen wird. Diese Entscheidung ist eine Überraschung auf dem Markt für günstige Geräte, da die Vorgängermodelle der Marke aufgrund ihrer Erschwinglichkeit und ihres einzigartigen Designs großes Interesse bei den Nutzern geweckt hatten. Dies berichtet Ixbt.com Bericht heißt es.

Mitbegründer Akis Evangelidis teilte auf seiner X-Seite (ehemals Twitter) mit, dass der Hauptgrund für den Stopp des Projekts der steile Preisanstieg bei RAM- und Flash-Speicherchips sei. Er betonte, dass es unter den aktuellen Marktbedingungen nicht möglich sei, ein neues Gerät zu produzieren und gleichzeitig das bisherige Preis-Leistungs-Verhältnis beizubehalten.

KI und Komponentenknappheit

Laut ixbt.com ist der Anstieg der Speicherpreise direkt mit der rasanten Entwicklung der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (AI) verknüpft. Rechenzentren und AI-Systeme benötigen gewaltige Mengen an DRAM- und NAND-Speicherchips. Dies hat zu Engpässen in der Lieferkette geführt und die Kosten für Komponenten in der gesamten Elektronikindustrie in die Höhe getrieben.

Infolgedessen wurden Smartphones im Budget-Segment am härtesten getroffen. Für Hersteller wird es wirtschaftlich ineffizient, Geräte mit gestiegenen Produktionskosten zu niedrigen Preisen zu verkaufen. Analysten warnen, dass auch andere Marken in naher Zukunft auf ihre Ultra-Budget-Modelle verzichten oder deren Preise deutlich anheben könnten.

Vertreter von Nothing erinnerten daran, dass das CMF Phone 2 Pro Modell von Markt- und Branchenexperten hoch gelobt wurde. Das Unternehmen möchte jedoch kein neues Modell nur „um der Sache willen“ veröffentlichen. Laut Akis Evangelidis zieht es das Unternehmen vor, ein Produkt nicht auf den Markt zu bringen, wenn es den Nutzern keinen signifikanten technologischen Fortschritt bieten kann.

Zukunftspläne und Markttrends

Obwohl die Smartphone-Sparte vorübergehend gestoppt wurde, wird die Marke CMF nicht vollständig eingestellt. Das Unternehmen gab bekannt, dass es unter dieser Marke weiterhin andere Arten von Gadgets und Zubehör produzieren wird. Gleichzeitig wird die Produktion von teureren Smartphones mit höheren Margen unter der Hauptmarke Nothing planmäßig fortgesetzt.

Diese Situation spiegelt tiefgreifende strukturelle Veränderungen auf dem globalen Elektronikmarkt wider. Im Kampf um begrenzte Produktionskapazitäten setzen sich profitablere Serverausrüstungen und AI-Projekte gegenüber der Unterhaltungselektronik durch. Dies könnte in den kommenden Monaten zu einem Rückgang mobiler Geräte im mittleren und unteren Preissegment und zu einem Anstieg des allgemeinen Durchschnittspreises führen.