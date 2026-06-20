KI und nationale Sicherheit: USA verbieten Export von Anthropic-Modellen

Die US-Regierung hat Anthropic aufgrund von Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit angewiesen, den Export seiner leistungsstärksten KI-Modelle — Fable und Mythos — zu beschränken. Dieses Verbot gilt nicht nur für ausländische Staaten, sondern auch für ausländische Staatsbürger innerhalb der USA. Nach dieser unerwarteten Entscheidung hat der KI-Riese beide Modelle vollständig aus dem Betrieb genommen, und sie sind seit einer Woche für niemanden mehr zugänglich. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht heißt es.

Dieses Ereignis stellt eine besondere Prüfung für die US-Regierung dar. Ob die Washingtoner Administration fortschrittliche KI-Technologien durch Exportkontrollmechanismen zügeln kann, wird die Zeit zeigen. Frühere ähnliche Versuche im Zusammenhang mit Verschlüsselungstechnologien und Spyware brachten nicht die gewünschten Ergebnisse. Laut ixbt.com könnte dieser Konflikt neue Regeln definieren, die nicht nur Anthropic, sondern alle anderen KI-Labore befolgen müssen.

Warum wurden Mythos und Fable als gefährlich eingestuft?

Als Anthropic das Mythos-Modell im April vorstellte, beschrieb es dieses als ein mächtiges Werkzeug, das im Cyberspace große Verwüstungen anrichten könnte. Daher wurde der Zugang zu diesem Modell bereits vor dem Verbot nur 150 geprüften Unternehmen und Regierungsorganisationen gewährt. Ziel war es, Verteidigern zu helfen, ihre Software zu stärken, bevor böswillige Akteure über solche Möglichkeiten verfügen.

Es wird berichtet, dass zwei Hauptereignisse die Aktivierung des Verbots ausgelöst haben. Erstens erlaubte Anthropic dem südkoreanischen Mobilfunkbetreiber SK Telecom die Nutzung des Mythos-Modells. US-Beamte vermuten Verbindungen dieses Unternehmens zu China, obwohl SK Telecom diese Behauptungen zurückgewiesen hat. Zweitens warnte Amazon-Chef Andy Jassy die Regierung, dass ein Weg gefunden wurde, die Schutzsysteme im Fable 5-Modell zu umgehen. Während Anthropic diesen Fehler als geringfügig bezeichnete, erließ das US-Handelsministerium sofort eine Exportkontrollrichtlinie.

Historische Erfahrung: Funktionieren Exportkontrollen?

Versuche von Regierungen, die Verbreitung von Cybertechnologien einzuschränken, sind nicht neu, doch die Geschichte zeigt nur wenige Erfolge. In den 1990er Jahren betrachtete die US-Regierung die Verschlüsselungssoftware PGP (Pretty Good Privacy) als Waffe und leitete ein Strafverfahren gegen ihren Schöpfer Phil Zimmermann ein. Zimmermann veröffentlichte jedoch den Programmcode in Buchform und stellte ihn unter den Schutz der Meinungsfreiheit, was den Weg für die heute in Messengern wie Signal und WhatsApp verwendeten Verschlüsselungstechnologien ebnete.

Zudem wurde Anfang der 2010er Jahre das Wassenaar-Abkommen international erweitert, nachdem bekannt wurde, dass im Westen entwickelte Spyware gegen Dissidenten im Nahen Osten eingesetzt wurde. Dieses Abkommen sieht die Beschränkung des Exports von Technologien vor, die sowohl zivilen als auch militärischen Zwecken dienen können. Die Situation mit Anthropic ist der nächste wichtige Schritt, um zu zeigen, wie effektiv diese Methoden im Zeitalter der KI sind.