8849 Tank 5: Smartphone mit Projektor, Laser-Entfernungsmesser und 17.600 mAh Akku

Die Marke 8849, bekannt für ihre ungewöhnlichen Geräte auf dem Markt für robuste Smartphones, hat das neue Modell Tank 5 vorgestellt. Dieses Smartphone zieht Technikbegeisterte nicht nur durch seine extreme Widerstandsfähigkeit, sondern auch durch sein integriertes Set an professionellen Werkzeugen an. Das Gerät wird voraussichtlich zu einem echten Universalwerkzeug für Arbeiter unter Extrembedingungen und Reisende werden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Hauptmerkmal des Tank 5 Modells ist der integrierte DLP-Projektor. Dieser Projektor, der Bilder mit einer Auflösung von 2048×1080 Pixeln überträgt, verfügt über Autofokus und Trapezkorrektur. Mit einer maximalen Helligkeit von 220 Lumen lässt sich das Smartphone überall in ein kompaktes Kino verwandeln. Laut ixbt.com hebt diese Funktion die Multimedia-Fähigkeiten des Geräts auf eine neue Stufe.

Die Ingenieure haben dem Gerät ein weiteres nützliches Werkzeug hinzugefügt — einen Laser-Entfernungsmesser. Er ermöglicht die präzise Messung von Entfernungen zu Objekten bis zu 4 Meter. Zudem ist eine starke 1200 Lumen Taschenlampe für den Einsatz bei Nacht oder beim Camping im Gehäuse integriert. Diese Funktionskombination macht das Gerät zu einem unvergleichlichen Helfer im Bauwesen und Tourismus.

Technische Daten und Leistung

Die Hardware des Smartphones basiert auf dem MediaTek Dimensity 9400e Prozessor und ist mit 18 GB RAM sowie 512 GB internem Speicher ausgestattet. Auch beim Display wurde nicht gespart: Das 6,73-Zoll-AMOLED-Panel bietet eine Auflösung von 3200 × 1440 Pixeln, eine Bildwiederholrate von 120 Hz und eine Spitzenhelligkeit von 3000 nits. Besonders interessant ist, dass das Gerät mit dem neuesten Android 16 Betriebssystem läuft und der Hersteller fünf Jahre Sicherheitsupdates verspricht.

Das Kamerasystem ist ebenfalls bemerkenswert, mit drei 50 Megapixel Modulen im Hauptblock. Für Selfie-Liebhaber dient eine 32 Megapixel Frontkamera. Solch hochauflösende Kameras sind im Segment der robusten Smartphones selten.

Das Tank 5 kann mit seinem riesigen Akku mit einer Kapazität von 17.600 mAh prahlen. Es unterstützt die 120W Schnellladetechnologie. Zudem besteht die Möglichkeit, andere Geräte über das Smartphone mit 25W zu laden (Reverse Charging). Natürlich hat diese Energiequelle Auswirkungen auf das Gewicht (715 Gramm) und die Dicke (33,8 mm) des Geräts.

Schutz und Zusatzfunktionen

Das Gerät ist nach IP68/IP69K Standards vollständig staub- und wasserdicht und für den Einsatz unter schwierigsten klimatischen Bedingungen konzipiert. Weitere wichtige Aspekte des Smartphones sind:

Moderne Kommunikationsstandards Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4;

NFC-Modul und Unterstützung der eSIM-Technologie;

3,5 mm Audio-Anschluss und ein seitlicher Fingerabdruckscanner;

Zwei spezielle Tasten, die nach Wunsch des Benutzers programmierbar sind.

Das 8849 Tank 5 ist nun auf den internationalen Märkten zu einem Preis von etwa 900 Dollar erschienen. In Anbetracht der Popularität früherer Modelle der Marke auf dem usbekischen Markt ist zu erwarten, dass das neue Flaggschiff bald in den Regalen lokaler Händler erscheinen wird.