VLC-Gründer stellt Kyber-Projekt zur Transformation der Robotik-Welt vor

Jean-Baptiste Kempf, Gründer und Chefentwickler des weltberühmten VLC Media Players, initiiert eine neue Revolution in der Technologiewelt. Der Schöpfer des Videoplayers, der über 6 Milliarden Mal heruntergeladen wurde, richtet seine Aufmerksamkeit nun auf Robotik und Fernsteuerungssysteme. Sein neues Startup Kyber zielt darauf ab, die grundlegende Infrastruktur für die Millionen von Robotern und Drohnen zu werden, die in den kommenden Jahren in unseren Straßen auftauchen werden. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Kyber ist eine Software-Schicht, die die Steuerung von Remote-Geräten in Echtzeit ermöglicht. Die Basis bildet ein SDK, das Video, Audio, Sensordaten und Steuerbefehle mit minimaler Latenz synchronisiert. Laut TechCrunch wird erwartet, dass dieses Projekt eine entscheidende Rolle bei der Integration von AI in die physische Welt spielen wird.

Der Kampf um Millisekunden und die Inspiration durch Star Wars

Der Name des Startups wurde nicht zufällig gewählt — er ist eine Anspielung auf die Kristalle, die die Lichtschwerter in Star Wars mit Energie versorgen. Kempf betont, dass bei der Fernsteuerung von Objekten in der realen Welt jede Millisekunde von enormer Bedeutung ist. Das Kyber-System stützt sich auf Kempfs langjährige Erfahrung in Streaming-Technologien, um Lag oder Ruckler zu eliminieren.

Derzeit verfügen viele Unternehmen über eigene Fernsteuerungssysteme, diese sind jedoch meist auf einige tausend Geräte beschränkt. Kyber hingegen ermöglicht die gleichzeitige Steuerung von Millionen von Robotern und die Bereitstellung von Software-Updates. Dies ist insbesondere für autonome Fahrzeuge und Lieferdrohnen eine lebensnotwendige Voraussetzung.

Investitionen und Zukunftspläne

Das in Paris ansässige Startup hat kürzlich unter der Führung des Venture-Fonds Lightspeed 5 Millionen Dollar an Investitionen eingeworben. Es ist anzumerken, dass dieser Fonds zuvor auch Giganten wie Anthropic und Mistral AI unterstützt hat. Laut Vertretern von Lightspeed wird physische AI, egal wie intelligent sie ist, nicht das erwartete Ergebnis liefern, wenn die Infrastruktur, auf der sie läuft, qualitativ minderwertig ist.

Kyber weitet seine Aktivitäten in folgenden Bereichen aus:

Verteidigungs- und Sicherheitssysteme;

Telekommunikation und Kommunikationsnetze;

Industrierobotik;

Autonome Logistik und Drohnenflotten.

Getreu seiner Open-Source-Tradition stellt Kempf den Kern des Kyber-Projekts kostenlos zur Verfügung. Die Einnahmen werden durch speziell angepasste Serviceleistungen und komplexe Engineering-Lösungen für Großunternehmen generiert. Das Unternehmen unterhält derzeit Büros in Paris, San Francisco und Singapur und arbeitet global mit Kunden zusammen.