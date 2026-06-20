Unerwartetes Ergebnis bei Intel-Prozessoren: Core Ultra 7 übertrifft Core Ultra 9

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Unerwartetes Ergebnis bei Intel-Prozessoren: Core Ultra 7 übertrifft Core Ultra 9

Kurz vor der Markteinführung der mobilen Prozessoren der nächsten Generation von Intel gibt es unerwartete Neuigkeiten in der Technologiewelt. Den ersten Testergebnissen aus der PassMark-Benchmark-Datenbank zufolge konnte das Modell Core Ultra 7 270HX Plus den höherrangigen und teureren Core Ultra 9 275HX Prozessor hinter sich lassen. Dieser Umstand erregt die Aufmerksamkeit von Experten, da er den üblichen Hierarchieregeln widerspricht. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com erreichte der neue Core Ultra 7 270HX Plus im Single-Thread-Test 4.908 Punkte und im Multi-Thread-Modus 56.088 Punkte. Diese Werte liegen im Vergleich zum Vorgängermodell Core Ultra 7 265HX bei der Single-Thread-Leistung um 8 % und bei der Multi-Thread-Performance um fast 15 % höher. Besonders interessant ist, dass der neue Chip trotz identischer Kernkonfiguration eine signifikante Steigerung aufweist.

Hierarchieänderungen und technische Analyse

Normalerweise zeichnet sich die Core Ultra 9 Serie in der Intel-Produktpalette immer durch die höchsten Taktraten und die höchste Kernanzahl aus. Dass das Modell Core Ultra 7 270HX Plus den Core Ultra 9 275HX sowohl in Single-Thread- als auch in Multi-Thread-Tests übertrifft, deutet auf eine sehr hohe interne Optimierung hin. Dieser neue Chip ist sogar sehr nah an die Leistung des Flaggschiffs Core Ultra 9 285HX herangerückt.

Diese Ergebnisse sind für Laptop-Hersteller und Nutzer von großer Bedeutung. Wenn ein Chip der Core Ultra 7 Serie eine hohe Leistung zu einem günstigeren Preis bieten kann, könnte dies die Nachfrage nach teuren Geräten auf Basis des Core Ultra 9 senken. In Anbetracht dessen, dass Hochleistungs-Laptops auf dem Markt in Usbekistan hauptsächlich von Gamern und professionellen Designern gewählt werden, ist es wahrscheinlich, dass dieses Modell zur optimalen Wahl wird.

Es ist anzumerken, dass die PassMark-Ergebnisse vorläufige Indikatoren sind. Laptops, die mit Prozessoren der Core Ultra 200HX Plus Serie ausgestattet sind, kommen erst jetzt auf den Markt. Die reale Performance wird auch vom Kühlsystem des Geräts und den TDP-Einstellungen (Thermal Design Power) abhängen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Intel mit seiner "Plus"-Serie die Effizienz mobiler Prozessoren auf eine neue Stufe hebt. Abschließende Tests unabhängiger Experten werden die endgültige Antwort darauf geben, wie realistisch dieses unerwartete Ergebnis ist und ob der Core Ultra 7 tatsächlich den "Thron besteigen" kann.

IntelCore UltraProzessorTechnologieBenchmark
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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