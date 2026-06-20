Starlink offiziell in einem weiteren afrikanischen Land gestartet

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Starlink offiziell in einem weiteren afrikanischen Land gestartet

Das Satelliten-Internet Starlink von Elon Musks SpaceX weitet seine globale Abdeckung weiter aus. Im nächsten Schritt wurde das Königreich Lesotho in Afrika an dieses Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen. Dieser Schritt eröffnet neue Möglichkeiten nicht nur für normale Nutzer, sondern auch für die nationale Sicherheit und Notfalldienste. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Derzeit wurden Starlink-Dienste in mehr als 25 Polizeistationen, Verkehrsleitsystemen und Gruppen zur Bekämpfung von Naturkatastrophen in Lesotho erfolgreich implementiert. Dies gab Unternehmenschef Elon Musk auf seiner Social-Media-Seite bekannt. Die Internetversorgung solcher strategischen Objekte wird die Effizienz bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Umsetzung schneller Maßnahmen im Land steigern.

Moderne Lösung für Infrastrukturprobleme

In Gebieten mit komplexem und bergigem Gelände wie in Lesotho ist die Verlegung traditioneller terrestrischer Kommunikationskabel wirtschaftlich sehr teuer oder technisch unmöglich. Starlink dient als optimalster Weg, um solche abgelegenen Gebiete mit stabilem Internet mit niedriger Latenz (latency) zu versorgen. Damit sollen die digitale Kluft überbrückt und der Bevölkerung der Zugang zu modernen Informationstechnologien ermöglicht werden.

Laut ixbt.com wurde Starlink kürzlich auch von der irakischen Regierung genehmigt. Dies zeigt, dass das Satellitennetzwerk nicht nur in demokratischen westlichen Staaten, sondern auch in Regionen mit komplexen politischen und geografischen Bedingungen Fuß fasst.

Globale Kennzahlen und Zukunftspläne

Heute hat der Umfang des Starlink-Projekts ein beeindruckendes Niveau erreicht. Der aktuelle Stand des Projekts spiegelt sich in folgenden Zahlen wider:

  • Mehr als 10.000 aktive Satelliten bewegen sich in der Erdumlaufbahn;
  • Der Dienst wird in 160 Ländern weltweit genutzt;
  • Die Zahl der Abonnenten weltweit hat 12 Millionen überschritten.
Das Unternehmen hat nicht vor aufzuhören. SpaceX-Spezialisten arbeiten bereits an der neuen Generation der V3-Satelliten. Die erste Charge dieser Geräte wird voraussichtlich 2026 mit der Starship-Rakete ins All geschossen. Dies wird es ermöglichen, die Internetgeschwindigkeit weiter zu erhöhen und den Abdeckungsbereich zu erweitern.

In Usbekistan könnte die Einführung von Technologien wie Starlink von großer Bedeutung sein, insbesondere für Schulen und medizinische Einrichtungen in abgelegenen Dörfern und Bergregionen. Derzeit laufen Verhandlungen und Testprozesse für die vollständige Inbetriebnahme dieses Dienstes in unserer Region.

StarlinkSpaceXElon MuskInternetTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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