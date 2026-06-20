Schweden lehnt Tesla Autopilot ab: System wird der Geschwindigkeitsüberschreitung beschuldigt

Das von dem US-Unternehmen Tesla entwickelte Full Self-Driving (FSD) System ist beim Eintritt in den europäischen Markt auf ein unerwartetes Hindernis gestoßen. Die schwedische Transportbehörde (TRV) lehnt die Zulassung dieses autonomen Fahrsystems ab, da es die Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht einhält. Diese Situation könnte die Expansionspläne des Elektroautoherstellers auf dem Kontinent ernsthaft beeinträchtigen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com fordern Vertreter der schwedischen Regierung die Europäische Union auf, diese Technologie nicht zuzulassen. TRV-Experten betonen, dass der Tesla Autopilot regelmäßig in der Lage ist, festgelegte Geschwindigkeitsgrenzen zu überschreiten, was gegen die Straßenverkehrssicherheitsregeln verstößt. Die schwedische Seite hält es für gefährlich, das System auf europäischen Straßen einzusetzen, solange es nicht unter vollständiger Kontrolle steht.

Rechtliche Grundlagen und Sicherheitsfragen

Die schwedische Transportbehörde hat ein offizielles Schreiben an den Technischen Ausschuss für Kraftfahrzeuge (TCMV) der Europäischen Union geschickt. Darin heißt es, dass die Erlaubnis für automatisierte Systeme, gesetzliche Geschwindigkeitsbegrenzungen zu überschreiten, die Rechtsgrundlage untergrabe. Zudem wird damit der Hauptvorteil des autonomen Fahrens — die Idee der Gewährleistung der Sicherheit — infrage gestellt.

Das FSD-System in Tesla-Fahrzeugen legt die Geschwindigkeit automatisch basierend auf dem vom Fahrer gewählten Profil fest. In der Praxis wurde beobachtet, dass dieser Modus häufig schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit fährt. Obwohl das Unternehmen betont, dass die gesamte Verantwortung beim Fahrer liegt und das System jederzeit ausgeschaltet werden kann, halten schwedische Beamte diesen Ansatz für nicht ausreichend.

Unterschied zwischen den USA und Europa

Während es auf US-Straßen üblich ist, dass Fahrer die Geschwindigkeit leicht überschreiten, wird dieses Thema in Europa, insbesondere in den skandinavischen Ländern, sehr streng gehandhabt. In Ländern wie Schweden ist das Fahrverhalten weniger aggressiv und die Gesetzestreue ist höher. Daher passt der „freie“ Fahrstil des Tesla-Systems nicht zu den lokalen Vorschriften.

Trotzdem konnte Tesla in einigen europäischen Ländern bereits Erfolge feiern. Vor kurzem gab Elon Musk bekannt, dass das FSD Supervised System in Litauen eingeführt wurde. Litauen wurde damit zum zweiten Land in Europa, das diese Technologie offiziell genehmigt und implementiert hat. Die strikte Position Schwedens könnte jedoch die Entscheidung anderer großer EU-Staaten beeinflussen.

Bisher hat Tesla keine offizielle Stellungnahme zu den Einwänden der schwedischen Transportbehörde abgegeben. Es wird erwartet, dass diese Angelegenheit auf der TCMV-Sitzung am 30. Juni abschließend geprüft wird und die Zukunft der Tesla-Systeme im Gebiet der Europäischen Union entschieden wird.