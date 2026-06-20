Microsoft gibt Anforderungen für Windows 11 26H2 bekannt: Unerwartete Änderungen und Fristen

Die Microsoft Corporation hat offizielle Informationen über das nächste große Update des Windows 11 Betriebssystems, die Version 26H2, bekannt gegeben, das für den Herbst 2026 geplant ist. Diese Änderung in der Strategie des Unternehmens zielt darauf ab, den Aktualisierungsprozess für die Benutzer erheblich zu vereinfachen. Laut ixbt.com wird die neue Version in einem kompakten Format bereitgestellt, das keine vollständige Neuinstallation des Systems erfordert. Ixbt.com berichtet darüber.

Das Windows 11 26H2 Update wird technisch gesehen ein kleines Aktivierungspaket von nur 200 KB sein. Dies bedeutet, dass Microsoft von großen jährlichen Updates abrückt und sich stärker auf die Systemstabilität konzentriert. Dieses Paket ändert lediglich die Versionsnummer des Betriebssystems; der Installationsvorgang dauert wenige Minuten und erfordert nur einen einzigen Neustart (Reboot).

Systemanforderungen und Supportzeitraum

Die Hauptfrage, die viele Benutzer interessiert — die technischen Hardware-Anforderungen — bleibt unverändert. Für die Installation von Windows 11 26H2 ist kein Kauf neuer Hardware erforderlich. Das System wird weiterhin auf Basis der bisherigen Anforderungen betrieben:

Mindestens 4 GB RAM;

64 GB Speicherplatz (SSD oder HDD);

Ein 64-Bit-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1 GHz.

Microsoft plant die Veröffentlichung des Updates für Oktober 2026. Die Supportzeiträume sind ebenfalls klar definiert: Die Home- und Pro-Versionen für Privatnutzer erhalten 24 Monate lang (bis Oktober 2028) Sicherheitsupdates. Für Unternehmens- und Bildungsnutzer (Enterprise, Education) beträgt dieser Zeitraum 36 Monate und läuft bis zum Herbst 2029.

Zudem bereitet das Unternehmen ein separates 26H1-Update für Chips der nächsten Generation wie NVIDIA N1 und Snapdragon X2 vor. Auch in dieser Version sind jedoch keine exklusiven Funktionen vorgesehen. Dies zeigt, dass Microsoft eine einheitliche und stabile Benutzererfahrung für alle Gerätetypen anstrebt.

Das Fehlen großer jährlicher Updates bedeutet nicht, dass die Entwicklung von Windows gestoppt hat. Im Gegenteil, Microsoft wird neue Funktionen nun nicht mehr einmal im Jahr, sondern schrittweise über monatliche kumulative Updates einführen. Dieser Ansatz ermöglicht es den Benutzern, neue Funktionen schneller zu nutzen und Systemfehler zügiger zu beheben.