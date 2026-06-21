GeForce RTX 3060 mit einem Eiswürfelbereiter auf 23 Grad gekühlt

In der Welt der Computertechnologie suchen Enthusiasten ständig nach unkonventionellen Wegen, um die Geräteleistung zu steigern und die Temperaturen zu senken. Kürzlich erregte ein Experiment des Autors des YouTube-Kanals TrashBench viel Aufmerksamkeit. Der Blogger erzielte unerwartete Ergebnisse, indem er einen einfachen haushaltsüblichen Eiswürfelbereiter zur Kühlung einer GeForce RTX 3060 Grafikkarte verwendete. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Hauptziel des Experiments war es zu prüfen, ob ein Gerät, das im Alltag zur Eisherstellung verwendet wird, als effektives Kühlsystem für einen Grafikbeschleuniger dienen kann. Zunächst wurde die Grafikkarte mit dem werkseitig installierten Luftkühlungssystem getestet. In diesem Fall lag die GPU-Temperatur unter starker Last bei etwa 60°C, während der Hotspot auf bis zu 75°C anstieg.

Danach wechselte der Autor zu einem einfachen Wasserkühlungssystem, allerdings ohne aktive Kühlradiatoren. Diese Methode senkte die Temperatur erheblich und reduzierte die GPU-Temperatur auf 44°C und den Hotspot auf 55°C. Die interessantesten Ergebnisse wurden jedoch nach der Integration eines Eiswürfelbereiters in das System verzeichnet.

Technische Änderungen und Cyberpunk 2077 Test

Anfangs reichte die Effizienz des Eiswürfelbereiters nicht für einen Langzeitbetrieb aus. Daher entschied sich der Blogger, das Gerät leicht zu verbessern: Der Kompressor wurde in den Dauerbetrieb versetzt und in direkten Kontakt mit dem Wasserreservoir des Verdampfers gebracht. Nach dieser Modernisierung sank die Temperatur der GeForce RTX 3060 überraschend auf 23°C, und der Hotspot stieg nicht über 34°C.

Um die Stabilität des Systems zu prüfen, startete der Autor das Spiel Cyberpunk 2077 für 15–20 Minuten. Laut ixbt.com blieb die Temperatur der Grafikkarte während des gesamten Spielvorgangs auf diesem niedrigen Niveau. Dies ist ein Rekordwert für moderne Gaming-Grafikkarten, da normalerweise selbst die teuersten Wasserkühlungssysteme ein solches Ergebnis nicht garantieren können.

Es wurde jedoch auch ein ernsthafter Nachteil dieser Methode festgestellt. Aufgrund des starken Temperaturabfalls bildete sich nach etwa 10 Minuten Kondensat (Feuchtigkeit) an der Hardware. Da Wassertropfen extrem gefährlich für die Elektronik sind, musste der Blogger das Experiment vorübergehend unterbrechen, um die Feuchtigkeit abzuwischen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein haushaltsüblicher Eiswürfelbereiter zwar eine hohe Effizienz bei der Kühlung der Grafikkarte zeigte, jedoch für den täglichen Gebrauch völlig ungeeignet ist. Die Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu einem Kurzschluss und dem vollständigen Ausfall des teuren Geräts führen. Dennoch zeigte dieses Experiment, dass die Grenzen der Kühlmöglichkeiten moderner Technologien noch weit gesteckt sind.