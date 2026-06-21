In der modernen Gesellschaft werden Videospiele oft als Zeitverschwendung oder als Mittel zur Flucht aus der Realität interpretiert. Jüngste wissenschaftliche Untersuchungen belegen jedoch das Gegenteil. Es wurde festgestellt, dass bestimmte Arten von Spielen die psychische Belastbarkeit eines Menschen erhöhen und das Gefühl der sozialen Isolation erheblich verringern können. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut der Publikation von Ixbt.com führten Forscher eine Umfrage unter 2.252 Erwachsenen über 21 Jahren durch. Die Teilnehmer beantworteten Fragen zu ihren Spielgewohnheiten und ihrem emotionalen Zustand. Die Ergebnisse zeigten, dass Menschen, die sich für Videospiele interessieren, sich weniger einsam fühlen und in schwierigen Situationen eine höhere Gelassenheit an den Tag legen als Nicht-Spieler.

Vorteile von Open-World- und Entspannungspielen

Andreas Eisingerich, einer der Autoren der Studie, betonte, dass der positive Effekt nicht bei allen Spielen gleichermaßen beobachtet wird. Insbesondere strategische Projekte mit einer offenen Welt, wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sowie Spiele in einer einfachen und freundlichen Umgebung wie Yoshi's Crafted World wirken sich positiv auf die menschliche Psyche aus. Wer solche Spiele bevorzugt, besitzt die Fähigkeit, unter Druck nicht die Fassung zu verlieren und sich nach Misserfolgen schneller zu erholen.

Wissenschaftler glauben, dass es nicht auf die Menge der vor dem Spiel verbrachten Zeit ankommt, sondern auf den Charakter des Spielerlebnisses. Nutzer, die an der Studie teilnahmen und verschiedene Genres kombinierten, entwickelten eine Art „emotionale Diät“. Das heißt, eine Kombination aus komplexen Erkundungsspielen und beruhigenden Projekten dient als bester Schutz gegen Stress.

Ein neues Werkzeug im Kampf gegen die Einsamkeit

Heutzutage wird das Problem der Einsamkeit als ernsthaftes Risiko für die öffentliche Gesundheit angesehen. Es wurde bewiesen, dass soziale Isolation nicht nur die psychische, sondern auch die physische Gesundheit negativ beeinflusst. Daher suchen Experten nach kostengünstigen und bequemen Wegen, die soziale Isolation zu verringern. Videospiele könnten hier eine unerwartete, aber effektive Lösung sein.

Es ist anzumerken, dass die Ergebnisse dieser Studie mit früheren wissenschaftlichen Schlussfolgerungen übereinstimmen. Frühere Untersuchungen zeigten, dass einige Casual Games helfen können, Symptome von Angstzuständen und Depressionen zu lindern. Die neuen Daten widerlegen Stereotypen, wonach Videospiele Menschen von der Gesellschaft isolieren, und bestätigen ihre Bedeutung bei der Stressbewältigung.

Die Wissenschaftler betonten jedoch einen wichtigen Punkt: Videospiele können keine schweren psychischen Erkrankungen oder professionelle psychologische Hilfe ersetzen. Sie sollten lediglich als ergänzendes Werkzeug zur Bewältigung des täglichen Stresses und zur Aufrechterhaltung der emotionalen Stabilität betrachtet werden. Dennoch nehmen die Belege für die positiven Auswirkungen der Spieleindustrie auf die menschliche Gesundheit zu.