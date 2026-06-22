Pentagon setzt auf KI: 200-Stunden-Aufgaben nun in 5 Stunden erledigt

·26·Technologie
Pentagon setzt auf KI: 200-Stunden-Aufgaben nun in 5 Stunden erledigt

Das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) hat mit der großflächigen Einführung einer speziellen generativen KI-Plattform namens GenAI.mil begonnen, um administrative Prozesse zu beschleunigen und die Effizienz der Dokumentenbearbeitung zu steigern. Mithilfe dieser Technologie können Militär- und Zivilbedienstete komplexe Aufgaben, wie die Erstellung von Berichten für den Kongress, um ein Vielfaches schneller erledigen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben von Ixbt.com wird das neue System bereits von fast 1,5 Millionen Mitarbeitern des Ministeriums genutzt. Es ist anzumerken, dass die Gesamtbelegschaft des Pentagons 3,5 Millionen Menschen umfasst. Die Hauptaufgabe der GenAI.mil-Plattform besteht darin, den Prozess der Erstellung von fast 1.400 obligatorischen Berichten, die jährlich an den Kongress übermittelt werden, zu vereinfachen. Während die Erstellung eines solchen Dokuments früher 200 Arbeitsstunden in Anspruch nahm, erledigt die KI diese Arbeit nun in nur 5 Stunden.

Technologische Architektur und Google Gemini Integration

Die im Dezember letzten Jahres eingeführte GenAI.mil-Plattform ist nicht nur ein einzelnes Programm, sondern ein Aggregator, der verschiedene kommerzielle KI-Modelle vereint. Derzeit sind spezialisierte Lösungen wie Google Gemini for Government in das System integriert. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Ministerium, eine Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter (Vendor-Lock) zu vermeiden und die effektivsten Technologien auszuwählen.

Vertreter des Pentagons erklären, dass die KI auf Basis großer Datenmengen und Dokumente einen Berichtsentwurf (Draft) erstellt. Anschließend prüft und überarbeitet der zuständige Mitarbeiter den fertigen Text. Diese Methode befreit die Mitarbeiter von langweiligen und repetitiven administrativen Aufgaben und ermöglicht es ihnen, ihre Zeit wichtigeren und strategischen Aufgaben zu widmen.

Menschliche Aufsicht und Regulierung

Die erfolgreiche Einführung des Systems wurde durch klare Reglements und Schulungsprozesse für die Mitarbeiter ermöglicht. Während zuvor viele Mitarbeiter nicht wussten, wo und wie KI eingesetzt werden kann, haben eine zentralisierte Plattform und offizielle Richtlinien dieses Problem gelöst. Die Führung des Pentagons betont ausdrücklich, dass die KI den Menschen nicht ersetzen wird, sondern lediglich als Hilfsmittel dient.

Die endgültige Verantwortung für den Inhalt und die Richtigkeit der Informationen in den Dokumenten verbleibt beim Menschen. Alle von der KI erstellten Materialien werden vor dem Versand einer obligatorischen Prüfung unterzogen. Solche technologischen Neuerungen belegen, dass die Rolle der KI nicht nur im US-Verteidigungssystem, sondern in der staatlichen Verwaltung weltweit zunimmt.

PentagonKünstliche IntelligenzGenAI.milGoogle GeminiUSA
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

OLED-Bildschirm-Revolution: Wissenschaftler finden Weg zu laserartiger FarbreinheitOLED-Bildschirm-Revolution: Wissenschaftler finden Weg zu laserartiger FarbreinheitHeute, 06:59NASA-Wissenschaftler schlagen vor, Titan in eine riesige Weltraum-Treibstoffbasis zu verwandelnNASA-Wissenschaftler schlagen vor, Titan in eine riesige Weltraum-Treibstoffbasis zu verwandelnHeute, 05:57Physiker messen die stärkste Kraft des Universums mit RekordpräzisionPhysiker messen die stärkste Kraft des Universums mit RekordpräzisionHeute, 05:26Eine der weltweit größten Biokraftstoffanlagen wird in Brasilien errichtetEine der weltweit größten Biokraftstoffanlagen wird in Brasilien errichtetHeute, 04:55Neuer Trend in der Männergesundheit: „Sperma-Optimierung“ wird populärNeuer Trend in der Männergesundheit: „Sperma-Optimierung“ wird populärHeute, 04:28Revolution im Mondbau: Wissenschaftler finden Weg zur Gewinnung von Glas und Keramik aus RegolithRevolution im Mondbau: Wissenschaftler finden Weg zur Gewinnung von Glas und Keramik aus RegolithHeute, 03:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht
8000 mAh Akku und 200 MP Leica-Kamera: Xiaomi 17 Max veröffentlicht