Pentagon setzt auf KI: 200-Stunden-Aufgaben nun in 5 Stunden erledigt

Das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) hat mit der großflächigen Einführung einer speziellen generativen KI-Plattform namens GenAI.mil begonnen, um administrative Prozesse zu beschleunigen und die Effizienz der Dokumentenbearbeitung zu steigern. Mithilfe dieser Technologie können Militär- und Zivilbedienstete komplexe Aufgaben, wie die Erstellung von Berichten für den Kongress, um ein Vielfaches schneller erledigen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Angaben von Ixbt.com wird das neue System bereits von fast 1,5 Millionen Mitarbeitern des Ministeriums genutzt. Es ist anzumerken, dass die Gesamtbelegschaft des Pentagons 3,5 Millionen Menschen umfasst. Die Hauptaufgabe der GenAI.mil-Plattform besteht darin, den Prozess der Erstellung von fast 1.400 obligatorischen Berichten, die jährlich an den Kongress übermittelt werden, zu vereinfachen. Während die Erstellung eines solchen Dokuments früher 200 Arbeitsstunden in Anspruch nahm, erledigt die KI diese Arbeit nun in nur 5 Stunden.

Technologische Architektur und Google Gemini Integration

Die im Dezember letzten Jahres eingeführte GenAI.mil-Plattform ist nicht nur ein einzelnes Programm, sondern ein Aggregator, der verschiedene kommerzielle KI-Modelle vereint. Derzeit sind spezialisierte Lösungen wie Google Gemini for Government in das System integriert. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Ministerium, eine Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter (Vendor-Lock) zu vermeiden und die effektivsten Technologien auszuwählen.

Vertreter des Pentagons erklären, dass die KI auf Basis großer Datenmengen und Dokumente einen Berichtsentwurf (Draft) erstellt. Anschließend prüft und überarbeitet der zuständige Mitarbeiter den fertigen Text. Diese Methode befreit die Mitarbeiter von langweiligen und repetitiven administrativen Aufgaben und ermöglicht es ihnen, ihre Zeit wichtigeren und strategischen Aufgaben zu widmen.

Menschliche Aufsicht und Regulierung

Die erfolgreiche Einführung des Systems wurde durch klare Reglements und Schulungsprozesse für die Mitarbeiter ermöglicht. Während zuvor viele Mitarbeiter nicht wussten, wo und wie KI eingesetzt werden kann, haben eine zentralisierte Plattform und offizielle Richtlinien dieses Problem gelöst. Die Führung des Pentagons betont ausdrücklich, dass die KI den Menschen nicht ersetzen wird, sondern lediglich als Hilfsmittel dient.

Die endgültige Verantwortung für den Inhalt und die Richtigkeit der Informationen in den Dokumenten verbleibt beim Menschen. Alle von der KI erstellten Materialien werden vor dem Versand einer obligatorischen Prüfung unterzogen. Solche technologischen Neuerungen belegen, dass die Rolle der KI nicht nur im US-Verteidigungssystem, sondern in der staatlichen Verwaltung weltweit zunimmt.