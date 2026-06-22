Instagram erobert große Bildschirme: Neue Formate in TV-App getestet

·48·Technologie
Instagram erobert große Bildschirme: Neue Formate in TV-App getestet

Das soziale Netzwerk Instagram arbeitet an einer grundlegenden Aktualisierung und Erweiterung seiner TV-App. Das Unternehmen zielt nun darauf ab, nicht nur Kurzvideos, sondern auch Langform-Inhalte, mehrteilige Serien und Live-Streams auf TV-Bildschirme zu bringen. Dieser Schritt zeigt, dass die Plattform über das traditionelle soziale Netzwerk hinausgeht und mit großen Streaming-Diensten konkurriert. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com möchte der Meta-Konzern die Instagram-Plattform zu einer primären Unterhaltungsquelle für Nutzer in ihren Wohnzimmern machen. Zu diesem Zweck wird ein spezielles Kanalsystem in der TV-App eingeführt. Wenn Nutzer die App öffnen, können sie Inhalte nach ihren Interessen – Comedy, Sport oder ihre Lieblingsblogger – in Form von separaten Kanälen ansehen.

Wettbewerb mit Streaming-Diensten

Instagram konkurriert schon lange mit TikTok und YouTube, aber die neue Strategie zeigt, dass es auch in das Territorium von Giganten wie Netflix und Amazon Prime Video vordringt. Serialisierte Inhalte und Langform-Videos tragen dazu bei, die Nutzer länger am Bildschirm zu halten. Dies wiederum ermöglicht es Werbetreibenden, ein neues und breiteres Publikum zu erreichen.

Auch eine Reihe technischer Verbesserungen wird hinzugefügt. Die Instagram TV-App wird nun auch auf Samsung Smart-TVs verfügbar sein. Zuvor wurde diese Anwendung bereits auf Amazon Fire- und Google TV-Plattformen eingeführt. Zudem haben Nutzer die Möglichkeit, Reels oder gespeicherte Inhalte direkt von ihrem Smartphone auf den Fernseher zu übertragen (Cast).

Eine der wichtigsten Änderungen auf der Plattform ist die Unterstützung für horizontale Videos. Obwohl Instagram lange Zeit den vertikalen Modus betonte, wirken Videos im Querformat auf TV-Bildschirmen natürlicher und komfortabler. Aus diesem Grund wird in der App ein spezieller Bereich für horizontale Videos getestet.

Darüber hinaus wurde die Möglichkeit geschaffen, den Stories-Bereich über die TV-App anzusehen. Früher konnten in dieser App nur Reels angesehen werden. Jetzt können Nutzer die täglichen Aktivitäten ihrer Freunde und Bekannten auf dem großen Bildschirm verfolgen. Solche Neuerungen zielen darauf ab, das Instagram-Ökosystem noch stärker zu integrieren.

  • Langformatige und mehrteilige exklusive Projekte;
  • Live-Streams in hoher Qualität auf dem großen Bildschirm ansehen;
  • Professionelle Videoinhalte im horizontalen Format;
  • Inhalte per Fingertipp vom Smartphone auf den TV übertragen.
Diese Neuerungen sind auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung. In einer Zeit, in der die Zahl der Smart-TV-Nutzer in unserem Land zunimmt, könnte die Erweiterung der Instagram-App auch lokale Content-Ersteller (Viner und Blogger) dazu anregen, neue Formate zu erschließen. Es wird erwartet, dass usbekische Kreative nun nicht mehr nur 15-sekündige Videos, sondern auch vollwertige Sendungen und Serien auf dieser Plattform veröffentlichen können.

InstagramMetaSmart TVStreamingTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wissenschaftler schlagen Weltraumschild gegen Sonnenstürme vorWissenschaftler schlagen Weltraumschild gegen Sonnenstürme vorHeute, 20:23DDR2-Speicherchips steigen nach 20 Jahren wieder im Preis: Preissprung um 60 ProzentDDR2-Speicherchips steigen nach 20 Jahren wieder im Preis: Preissprung um 60 ProzentHeute, 19:51Cybersicherheits-Giganten im Visier: Klue-Plattform-Einbruch führt zu DatenleckCybersicherheits-Giganten im Visier: Klue-Plattform-Einbruch führt zu DatenleckHeute, 19:22Honor X80 Pro Max vorgestellt: 20-Meter-Sturzfestigkeit und kostenloser ServiceHonor X80 Pro Max vorgestellt: 20-Meter-Sturzfestigkeit und kostenloser ServiceHeute, 19:22Lucid Motors am Abgrund: Unternehmen entlässt 18 Prozent der BelegschaftLucid Motors am Abgrund: Unternehmen entlässt 18 Prozent der BelegschaftHeute, 18:59AMD Ryzen 7 9800X3D Prozessor unerwartet ausgefallen: Ein 500-Dollar-SchlüsselanhängerAMD Ryzen 7 9800X3D Prozessor unerwartet ausgefallen: Ein 500-Dollar-SchlüsselanhängerHeute, 18:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look