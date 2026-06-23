One UI 8.5 basierend auf Android 16 wird für Samsung Galaxy S24 Nutzer ausgerollt

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung setzt die Bereitstellung von Software-Updates für seine Flaggschiff-Geräte fort. Besitzer von Galaxy S24 Smartphones in Europa haben begonnen, die neue One UI 8.5 Benutzeroberfläche auf Basis des Android 16 Betriebssystems zu erhalten. Dieses Update verbessert nicht nur die Systemstabilität, sondern legt auch großen Wert auf Sicherheitsaspekte. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Informationen von Tarun Vats wird die neue Firmware unter den Nummern S928BXXS6DZF2, S928BOXM6DZF2 und S928BXXS6DZF1 verteilt. Bemerkenswert ist, dass in den Netzwerken kursierende Screenshots bestätigen, dass dieses Update speziell auf der Android 16 Plattform basiert. Dies zeigt Samsungs Strategie, neue von Google bereitgestellte Funktionen schnell an seine Nutzer zu liefern.

Die Größe des Update-Pakets beträgt etwa 484 MB. Dieses Paket enthält auch Sicherheits-Patches mit dem Datum 5. Juni 2026. Solche Sicherheitsmaßnahmen sind von entscheidender Bedeutung für den Schutz personenbezogener Daten der Nutzer und die Behebung von Systemschwachstellen. Es wird erwartet, dass Samsung-Nutzer in Usbekistan dieses Update ebenfalls in den kommenden Wochen schrittweise erhalten.

Globale Distributionsphasen

Diese Firmware wurde vor einer Woche im Heimatland des Unternehmens, Südkorea, erfolgreich getestet und in die Massenverteilung gegeben. Nun ist der europäische Markt an der Reihe. Experten zufolge beweist die globale Verbreitung der One UI 8.5 Benutzeroberfläche erneut die führende Rolle von Samsung beim Software-Support.

Zudem heißt es in dem Bericht, dass die Update-Prozesse für die Galaxy S23 Serie des letzten Jahres kurz bevorstehen. Ab dieser Woche können auch Galaxy S23 Besitzer in Südkorea die One UI 8.5 Version herunterladen. Dies zeigt, dass Samsung auch seine älteren Flaggschiffe nicht vernachlässigt.

Der Insider Tarun Vats hat bereits in der Vergangenheit präzise Informationen zu Samsung-Produkten geliefert. Insbesondere sagte er das Veröffentlichungsdatum der One UI 8.0 Beta-Version sowie die Präsentationstermine der Modelle Galaxy S24 und Galaxy S25 korrekt voraus. Seine neuesten Informationen waren erneut eine erwartete Neuigkeit für Nutzer des Samsung-Ökosystems.

Aktuell können Galaxy S24 Besitzer in den Einstellungen ihres Geräts über das Menü "Software-Update" nach der neuen Version suchen. Es wird empfohlen, für den Download des Updates ein Wi-Fi Netzwerk zu verwenden und sicherzustellen, dass der Smartphone-Akku ausreichend geladen ist.