Elon Musks Grok Build wechselt in den autonomen Modus: Schreibt nun Code ohne menschliches Eingreifen

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Elon Musks Grok Build wechselt in den autonomen Modus: Schreibt nun Code ohne menschliches Eingreifen

Elon Musks Projekte im Bereich der künstlichen Intelligenz entwickeln sich rasant weiter. Die Grok Build-Plattform im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) hat eine neue Stufe erreicht und ist nun in der Lage, komplexe Engineering-Aufgaben mit minimaler Benutzerbeteiligung auszuführen. Dieses Update verwandelt die KI von einem einfachen Gesprächspartner in einen vollwertigen autonomen Programmierer. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com wurde im Grok Build-System ein neuer /goal-Befehl eingeführt. Während frühere Coding-Assistenten wie einfache Chatbots funktionierten, bei denen der Benutzer jeden Schritt kontrollieren und steuern musste, liegt der Schwerpunkt im neuen Modus auf der unabhängigen Ausführung der Aufgabe. Dies beschleunigt den Programmierprozess erheblich und reduziert die Notwendigkeit menschlichen Eingreifens.

Neue Möglichkeiten des autonomen Engineerings

Grok Build ist nun in der Lage, unabhängig einen Arbeitsplan zu erstellen, große Aufgaben in kleinere Teile zu zerlegen und den Prozess über spezielle Checklisten zu überwachen. Das System schreibt nicht nur Code, sondern analysiert ihn auch, behebt Fehler, prüft Webseiten und führt Skripte aus, um die Richtigkeit des Ergebnisses zu bestätigen. Am wichtigsten ist, dass sich das System bei einem Fehler selbst wiederherstellen und die Arbeit ohne Benutzereingriff fortsetzen kann.

Zur Steuerung des Prozesses wurde ein Satz spezieller Befehle bereitgestellt:

  • /goal status — aktuellen Arbeitsstatus anzeigen;
  • /goal pause — Prozess vorübergehend anhalten;
  • /goal resume — Arbeit fortsetzen;
  • /goal clear — Aufgabe abbrechen.
Diese Tools ermöglichen es dem Benutzer, die allgemeine Kontrolle zu behalten, ohne in den logischen Teil des Prozesses einzugreifen. Dieses Update hat die Grok Build-Plattform vom einfachen Kommunikationsmodus in ein Format der autonomen Ausführung überführt.

Spielentwicklung und Zukunftsperspektiven

Kürzlich erregte ein mit Grok Build erstelltes Rennspiel im Cyberpunk-Stil in den sozialen Netzwerken großes Interesse. Der Benutzer schrieb lediglich die Spielidee, und die KI schrieb unabhängig den Code und erstellte über Grok Imagine Fahrzeugdesigns, Strecken und Menüoberflächen. Diese Technologie ermöglicht es selbst Personen ohne Programmierkenntnisse, komplexe digitale Produkte zu erstellen.

Elon Musk betonte, dass das Grok Build-Team sieben Tage die Woche ohne Pause arbeitet und das Tool täglich verbessert wird. Diese von SpaceXAI gestartete Beta-Version wird in naher Zukunft die Softwareentwicklung revolutionieren. Für Entwickler und Startup-Gründer in Usbekistan werden solche Tools zweifellos sehr nützlich sein, um schnell ein Minimum Viable Product (MVP) zu erstellen.

Grok BuildElon MuskKünstliche IntelligenzProgrammierungTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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