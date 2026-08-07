Redmi K100 Pro Max Flaggschiff: 200-MP-Kamera und ihre Möglichkeiten

Die Marke Redmi hat offiziell interessante und wichtige Details zu ihrem neuen Flaggschiff, dem Smartphone Redmi K100 Pro Max, bekannt gegeben. Wie ixbt.com berichtet, präsentierte das Unternehmen die wichtigsten technischen Daten des kommenden Geräts, darunter die Möglichkeiten der fortschrittlichen 200-MP-Kamera sowie erste Beispielfotos. Mit hoher Leistung und modernen Technologien bereitet sich dieses Flaggschiff darauf vor, ernsthaft auf dem Mobilmarkt zu konkurrieren. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Kamerafunktionen und Aufnahmetechnologien

Der Hauptsensor des Geräts ermöglicht Aufnahmen mit einer extrem hohen Auflösung von bis zu 16 384 × 12 288 Pixeln. Diese hohe Pixelzahl wird genutzt, um durch direktes Cropping des Sensors eine 2-fache und 3-fache Vergrößerung zu ermöglichen. Redmi bezeichnet diese Methode als verlustfreies Zoomen. Außerdem verfügt das Smartphone über ein Periskopmodul mit 5-fachem optischem Zoom und eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera mit einer äquivalenten Brennweite von 17 mm.

Alle bisher veröffentlichten Beispielfotos wurden bei Tageslicht aufgenommen. Wie sich die Kamera unter schwierigen oder schlechten Lichtbedingungen verhält, bleibt daher noch offen. Die Aufnahmen mit Brennweiten von 17, 24, 48, 120 und 240 mm zeigen jedoch deutlich die maximale 14-fache Zoomfähigkeit des Geräts.

Display, Audio und Hardware

Das Smartphone wird mit einem 6,9-Zoll-OLED-Display ausgestattet, das auf einem neuen lumineszenten M11-Material basiert. Das Display bietet eine Bildwiederholrate von 185 Hz, eine lokale Spitzenhelligkeit von bis zu 4500 Nits und deckt 90 Prozent des BT.2020-Farbraums ab. Für eine optimale Darstellung ist ein Bildverarbeitungschip AI Display Chip D2 integriert.

Die Hardwarebasis des Geräts bildet ein Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series-Prozessor. Das Audiosystem wurde gemeinsam mit Bose entwickelt und liefert 2.1-Kanal-Sound über zwei Breitbandlautsprecher und einen separaten Tieftonlautsprecher. Für haptisches Feedback verfügt das Smartphone außerdem über einen leistungsstarken Vibrationsmotor.

Akku und Ladefunktionen

Für eine zuverlässige Akkulaufzeit wird das Redmi K100 Pro Max mit einem riesigen 9070 mAh-Akku ausgestattet. Es unterstützt kabelgebundenes Laden mit 100 W und kabelloses Laden mit 50 W. Interessanterweise kann das Flaggschiff auch als externe Stromquelle, also als Power Bank, für andere Geräte dienen: Die Leistung des umgekehrten kabelgebundenen Ladens beträgt 27 Ws, die kabellose Variante liefert 22,5 W.