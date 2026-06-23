SpaceX unter der Leitung von Elon Musk hat einen weiteren wichtigen Schritt zur Kolonialisierung des Weltraums gemacht. Nach den Projekten Starlink und Starship hat das Unternehmen den ersten Demonstrationsflug der neuen Starfall-Kapsel erfolgreich abgeschlossen, die auf die sichere Rückführung von Fracht aus dem Orbit zur Erde spezialisiert ist. Es wird erwartet, dass diese Technologie eine neue Ära bei der schnellen Lieferung von Ergebnissen aus der industriellen Fertigung und wissenschaftlichen Forschung im Weltraum einleitet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die Mission begann am 23. Juni von der Startrampe SLC-40 am Cape Canaveral, Florida. Eine Falcon 9 Rakete brachte die Kapsel erfolgreich in den vorgesehenen Orbit. Bemerkenswert ist, dass die in diesem Flug eingesetzte Erststufe B1078 ihre 29. Mission absolvierte und nach Abschluss ihres Einsatzes präzise auf der Plattform "A Shortfall of Gravitas" im Atlantischen Ozean landete.

Technische Möglichkeiten der Starfall-Kapsel

Starfall ist ein Fahrzeug, das für die Rückführung von pharmazeutischen Materialien, kristallinen Substanzen und anderen High-Tech-Produkten aus spezialisierten Weltraumlaboratorien zur Erde konzipiert ist. Die Kapsel hat einen Durchmesser von 3,1 Metern und eine Höhe von fast 75 Zentimetern. Bei einem Gesamtgewicht von 2,1 Tonnen kann das Gerät bis zu eine Tonne Nutzlast aufnehmen, was deutlich über den bestehenden kommerziellen Alternativen auf dem Markt liegt.

Laut ixbt.com wurde der Flugplan mit höchster Präzision entwickelt. Nachdem die zweite Stufe der Falcon 9 Rakete die Starfall-Kapsel in den Orbit befördert hatte, vollzog diese eineinhalb Umrundungen der Erde. Anschließend wurde ein Bremsmanöver durchgeführt, die Kapsel trennte sich vom Hauptblock und begann mit dem Eintritt in die Atmosphäre. Der Landeprozess im Pazifischen Ozean, etwa 965 Kilometer vor der Küste Kaliforniens, soll mithilfe von Fallschirmen erfolgen.

Eine neue Richtung in der Weltraumwirtschaft

Die Starfall-Konstruktion besteht aus zwei Hauptteilen: einem Frachtraum und einem Hitzeschild aus Kohlenstofffasern. Medikamente und Materialien, die unter den Schwerelosigkeitsbedingungen des Weltraums hergestellt wurden, werden beim Eintritt in die Erdatmosphäre durch diesen Schild vor hohen Temperaturen geschützt. Zur Ausrichtung des Geräts im All wird ein System mit komprimiertem Stickstoff verwendet.

In Zukunft plant SpaceX, diese Kapseln nicht nur für kurzfristige suborbitale Flüge, sondern auch für Langzeitmissionen im niedrigen Erdorbit einzusetzen. Zudem wurde das Starfall-Projekt von Beginn an so konzipiert, dass es in die riesigen Starship-Schiffe integriert werden kann. Dies deutet darauf hin, dass diese Technologie künftig auch für den Transport von Fracht vom Mars oder vom Mond eingesetzt werden könnte.

Dieser erfolgreiche Test sichert SpaceX die Führung in einem der vielversprechendsten Segmente der Weltraumwirtschaft — der Logistik der orbitalen Fertigung. Für Technologiebegeisterte in Usbekistan ist diese Nachricht ebenfalls wichtig, da mit sinkenden Kosten für den Transport von Fracht in den Weltraum die Möglichkeiten für lokale wissenschaftliche Forschungsinstitute wachsen, ihre Experimente in den Orbit zu schicken.