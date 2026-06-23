Vivo X Fold6 kurz vor der Vorstellung: 200-MP-Kamera und Rekordpreise

Das chinesische Unternehmen Vivo bereitet die Präsentation seines nächsten faltbaren Smartphones — des Vivo X Fold6 — vor. Das Gerät, dessen offizielle Ankündigung für den 26. Juni erwartet wird, überrascht Branchenexperten mit seinen technischen Daten und seinem Preis. Das Smartphone der neuen Generation vereint nicht nur fortschrittliche Technologien, sondern auch einen erheblichen Preisanstieg. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com ist das Vivo X Fold6 auf großen chinesischen Handelsplattformen zur Vorbestellung erschienen, wodurch die Preise für alle Konfigurationen bekannt wurden. Das Smartphone wird in vier Varianten angeboten: 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB und der Top-Version mit 16 GB + 1 TB Speicher. Die Preise reichen von 1.475 bis 1.850 US-Dollar.

Es ist anzumerken, dass das neue Modell deutlich teurer ist als die Vorgängerversion Vivo X Fold 5. Während die vorherige Generation für 6.999 bis 9.499 Yuan verkauft wurde, ist der Preis des neuen Modells in einigen Konfigurationen um bis zu 40 Prozent gestiegen. Dieser Anstieg wird durch die verbauten High-Tech-Komponenten und innovativen Lösungen erklärt.

Technische Daten: Samsung-Display und leistungsstarker Akku

Der Hauptvorteil des Vivo X Fold6 ist sein internes Display. Das riesige, von Samsung hergestellte 8,02-Zoll-Faltdisplay kann eine Helligkeit von bis zu 5000 nits erreichen. Dies ist einer der höchsten Werte auf dem aktuellen Markt und garantiert die Bildklarheit selbst unter Sonnenlicht. Für die Stromversorgung ist ein Akku mit einer Kapazität von 7000 mAh zuständig, der auch kabelloses Laden unterstützt.

Für die Leistung des Smartphones wurde der Dimensity 9500 Super Edition Prozessor gewählt. Als Software ist das OriginOS 6 Fold installiert, das auf Multitasking spezialisiert ist. Benutzer werden in der Lage sein, bis zu fünf Apps gleichzeitig auf einem Bildschirm zu öffnen und zu nutzen.

Kamera und optische Innovationen

In Bezug auf die Kameramöglichkeiten hat das Vivo X Fold6 echtes Flaggschiff-Niveau erreicht. Die Hauptkamera des Geräts ist mit einem 200-MP-Sensor ausgestattet, der detailreiche Aufnahmen ermöglicht. Zudem umfasst das Modell folgende Module:

eine Periskop-Kamera mit einem Sony LYT-602 Sensor;

ein 50-MP-Ultraweitwinkel-Modul;

ein System zur Unterstützung eines externen Telekonverters.

Dieses optische System macht das Smartphone zu einer der attraktivsten Optionen für Liebhaber der mobilen Fotografie. Insbesondere der Sony-Sensor und die Telekonverter-Funktion sind hilfreich für hochwertige Aufnahmen aus der Ferne. In Anbetracht der Popularität der Marke auf dem usbekischen Markt wird das neue Flaggschiff ein ernsthafter Konkurrent zur Samsung Galaxy Z Fold-Serie sein.