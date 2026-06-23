2G-Netzwerk-Ära in Hongkong offiziell beendet

In Hongkong hat eine neue Ära der Mobilkommunikationstechnologie begonnen: der Betrieb der zweiten Generation (2G) von Netzwerken im Gebiet wurde vollständig eingestellt. China Mobile Hong Kong gab dies mit Zustimmung der Hongkonger Kommunikationsbehörde bekannt. Mit dieser Entscheidung gehört die alte Technologie, die die Region über Jahrzehnte hinweg bediente, der Vergangenheit an. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der Prozess wurde über mehrere Jahre schrittweise umgesetzt. Zunächst verzichtete Hutchison Telephone am 30. September 2021 auf das 2G-Netz. Danach stellte SmarTone den Dienst am 14. Oktober 2022 und der Betreiber HKT am 8. November 2024 ein. In den letzten zwei Jahren war China Mobile Hong Kong der einzige verbleibende 2G-Provider im Gebiet.

Laut ixbt.com ist mit diesem Schritt von China Mobile Hong Kong die 2G-Kommunikation in Hongkong vollständig verschwunden. Es ist anzumerken, dass drei große chinesische Betreiber in Hongkong tätig sind, aber nur China Mobile Hong Kong über eigene Basisstationen verfügt. China Unicom und China Telecom agieren als virtuelle Netzbetreiber (MVNO) und mieten lokale Netzwerke.

3G-Netzwerke stehen als Nächstes an

Der Verzicht auf alte Technologien beschränkt sich nicht nur auf 2G. China Mobile Hong Kong handelt bei der Abschaltung der 3G-Dienste schneller als alle anderen und plant, diesen Prozess bis zum 30. Juni 2025 abzuschließen. Die Netzmieter China Unicom und China Telecom werden dementsprechend ebenfalls die Bereitstellung von 3G-Diensten einstellen.

Derzeit reduzieren auch große Unternehmen wie Hutchison, SmarTone und HKT das 3G-Spektrum. In den zentralen und dicht besiedelten Teilen der Stadt existiert die Kommunikation der dritten Generation fast nicht mehr. Nur in abgelegenen Gebieten und auf einigen Inseln sind noch einige Basisstationen vorübergehend in Betrieb, deren Abschaltung jedoch in Kürze erwartet wird.

Diese Änderungen dienen dazu, Frequenzen für moderne 4G- und 5G-Technologien freizugeben und die Netzwerkeffizienz zu steigern. Für ein Technologiezentrum wie Hongkong ist dies ein natürlicher Prozess, da die große Mehrheit der Nutzer bereits auf Hochgeschwindigkeits-Internet und hochwertige Sprachdienste umgestiegen ist. Die wenigen Abonnenten, die noch alte Geräte nutzen, müssen nun ihre Gadgets aktualisieren.