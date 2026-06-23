Ein Ereignis hat in der internationalen Technologiewelt für großes Aufsehen gesorgt: Chinas neuer Supercomputer LineShine hat den ersten Platz im prestigeträchtigen Top500-Ranking belegt und das US-System El Capitan überholt. Dies wird nicht nur als Rekord der Rechenleistung, sondern auch als Demonstration der technologischen Unabhängigkeit Chinas trotz westlicher Sanktionen gewertet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das im Nationalen Supercomputing Center in Shenzhen installierte LineShine-System verzeichnete im Linpack-Test eine Leistung von 2,198 Exaflops. Mit diesem Wert wurde es zum ersten Supercomputer in der Menschheitsgeschichte, der die 2-Exaflops-Grenze bei FP64-Berechnungen durchbrochen hat. Besonders bedeutsam ist, dass dieses Ergebnis ohne Grafikbeschleuniger, nur mithilfe von CPUs, erreicht wurde.

Ein Sieg nationaler Technologien

Die Basis des LineShine-Systems bilden in China entwickelte LX2-Prozessoren auf Basis der Armv9-Architektur. Jeder Prozessor verfügt über 304 Rechenkerne und arbeitet mit einer Frequenz von 1,55 GHz. Insgesamt umfasst das System etwa 13,8 Millionen Kerne. Laut ixbt.com ist der Komplex mit einem Hochgeschwindigkeits-internen Netzwerk namens LingQi und HBM-Speicher mit einer Bandbreite von 4 TB/s pro Prozessor ausgestattet.

Zusätzlich ist jeder Rechenknoten mit 256 GB DDR5 RAM ausgestattet. Um diese enorme Leistung aufrechtzuerhalten, verbraucht das System 42,2 MW Energie. LineShine hat nicht nur im traditionellen Top500, sondern auch im HPCG-Ranking, das für wissenschaftliche und technische Aufgaben als wichtiger gilt, die Führung übernommen.

Künstliche Intelligenz und wissenschaftlicher Ansatz

Es ist anzumerken, dass LineShine bei Aufgaben im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (AI) leicht hinter US-Konkurrenten wie El Capitan, Frontier und Aurora zurückbleibt. Im HPL-MxP-Test erzielte das chinesische System ein Ergebnis von 7,92 Exaflops. Der Grund liegt in der Architektur des Systems — es setzt auf klassische CPU-Berechnungen statt auf spezialisierte AI-Beschleuniger wie AMD Instinct oder Intel Ponte Vecchio.

Die Hersteller haben ihren Schwerpunkt auf wissenschaftliche Modellierung, komplexe technische Berechnungen und Grundlagenforschung mit hoher Leistung gelegt. Dieser Ansatz macht das LineShine-System zum perfekten Werkzeug für rein wissenschaftliche Zwecke.

Der Erfolg des LineShine-Systems beweist, dass China seine technologische Basis trotz der von den USA eingeführten Exportbeschränkungen unabhängig entwickeln kann. Experten zufolge wird dieser Erfolg das Kräftegleichgewicht auf dem globalen Supercomputer-Markt verschieben und die Entwicklung noch leistungsfähigerer und energieeffizienterer Systeme vorantreiben.