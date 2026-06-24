Superhuman erwirbt GPTZero-Startup für KI-Texterkennung

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Superhuman erwirbt GPTZero-Startup für KI-Texterkennung

Superhuman, ein führendes Unternehmen im Bereich E-Mail-Dienste und Textbearbeitung, gab die Übernahme von GPTZero bekannt, dem weltweit bekanntesten Dienst zur Erkennung von KI-generierten Inhalten. Dieser Deal signalisiert eine neue Phase im Wettbewerb, menschliche Arbeit von den Ergebnissen neuronaler Netze in der digitalen Welt zu unterscheiden. Dies berichtete Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Die Geschichte des GPTZero-Projekts ist bemerkenswert. Das Startup wurde vor drei Jahren von Edward Tian, einem Absolventen der Princeton University, gegründet. Was als einfache Diplomarbeit begann, entwickelte sich in kurzer Zeit zu einer globalen Plattform. Laut Business Insider hat GPTZero heute mehr als 19 Millionen registrierte Nutzer.

Auch bei den Finanzkennzahlen hat das Startup beachtliche Erfolge erzielt. Der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) des Unternehmens beläuft sich auf 30 Millionen Dollar. Edward Tian und sein Mitgründer Alex Cui konnten im Laufe ihrer Tätigkeit insgesamt 13,5 Millionen Dollar an Investitionen von großen Venture-Fonds wie Uncork Capital und Footwork gewinnen. Es wurde bekannt gegeben, dass das Projekt bis 2024 vollständig profitabel war.

Wettbewerb und strategische Ziele

Interessanterweise verfügte Superhuman (eine Plattform, die letztes Jahr von Grammarly übernommen und unter diesem Namen rebranded wurde) bereits über ein Tool zur KI-Erkennung. Die Unternehmensleitung entschied sich jedoch, ihre Möglichkeiten durch den Kauf eines starken Konkurrenten wie GPTZero weiter auszubauen. Unternehmensvertreter begründen diesen Kauf mit dem Prinzip, dass „zwei AI-Detektoren besser sind als einer“.

GPTZero konzentriert sich primär auf die Erkennung von „AI slop“ (KI-Müll) in Texten und den Schutz menschlicher Urheberschaft. Das Grammarly-Tool hilft Studenten eher dabei, ihre Texte zu bearbeiten und den Eindruck zu verringern, dass sie von einer KI geschrieben wurden. Nun werden diese beiden Ansätze in einem einzigen Ökosystem vereint.

Diese Nachricht ist auch für Nutzer und Vertreter des Bildungssektors in Usbekistan von hoher Relevanz. In einer Zeit, in der akademische Arbeiten und Artikel, die mit Hilfe von ChatGPT und anderen neuronalen Netzen verfasst wurden, zunehmen, wird die Weiterentwicklung von Tools wie GPTZero zu einem wichtigen Instrument zur Überprüfung der Originalität von Inhalten. Obwohl der endgültige Wert der Vereinbarung nicht bekannt gegeben wurde, wird sie als eine der wichtigsten Übernahmen auf dem Technologiemarkt dieses Jahres bewertet.

SuperhumanGPTZeroKünstliche IntelligenzStartupGrammarly
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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