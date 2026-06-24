Während der Markt für Elektrofahrzeuge stetig wächst, hat das vom Milliardär Jeff Bezos finanzierte Startup Slate Auto seine revolutionäre Neuheit angekündigt. Das Unternehmen hat den Startpreis für seinen ersten elektrischen Pickup auf 24.950 Dollar festgelegt. Dieser Wert ist halb so hoch wie der Durchschnittspreis eines Neuwagens in den USA, und es wird erwartet, dass dieser Schritt einen echten Preiskrieg im Segment der Elektrotransporte auslöst. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet dass.

Das von Slate Auto vorgestellte Modell ist nicht nur wegen seines Preises, sondern auch wegen seiner verbesserten technischen Möglichkeiten bemerkenswert. Ursprünglich wurde die Reichweite des Basismodells mit einer Ladung auf 150 Meilen (ca. 241 km) geschätzt, doch neuesten Informationen zufolge wurde dieser Wert auf 205 Meilen (330 km) erhöht. Laut ixbt.com hat das Unternehmen am Mittwoch mit der Annahme von Vorbestellungen für das neue Auto begonnen.

Prinzipien der Transformation und Einfachheit

Das Slate Auto Fahrzeug zeichnet sich durch seine extrem einfache und variable Konstruktion aus. Das Auto wird zunächst als Zwei-Personen-Pickup präsentiert, kann aber leicht in einen Fünf-Personen-SUV umgewandelt werden. Der Preis für diese transformierte Version beginnt bei 29.950 Dollar. Wichtig ist, dass Autobesitzer diese Änderungen mithilfe spezieller Anleitungen selbstständig vornehmen können.

Um die Kosten maximal zu senken, hat der Hersteller eine Reihe unkonventioneller Entscheidungen getroffen. So gibt es im Auto kein traditionelles Infotainment-System, und die Fenster werden mechanisch (von Hand) hochgekurbelt. Zudem wurde der Lackierungsprozess in der Fabrik abgeschafft — alle Autos werden in einem einheitlichen grauen Verbundmaterial geliefert. Kunden können je nach Wunsch verschiedenfarbige Folierungen (Wraps) für das Auto bestellen.

Wettbewerb und Marktstrategie

Im Segment der erschwinglichen Elektroautos ist der Wettbewerb derzeit nicht sehr stark. Das Produkt von Slate Auto wird ein Hauptkonkurrent für Modelle wie den Chevrolet Bolt (29.000 Dollar) und den Nissan Leaf (32.000 Dollar) sein. Ford plant ebenfalls, bis 2027 einen elektrischen Pickup für 30.000 Dollar auf den Markt zu bringen, aber Slate Auto ist bereits dabei, diesen Marktteil zu besetzen.

Das Unternehmen hat auf traditionelle Händler verzichtet und sich für ein Direktvertriebsmodell an den Kunden entschieden, ähnlich wie Tesla, Rivian und Lucid Motors. Laut TechCrunch wird erwartet, dass Slate Auto mit dem Gebrauchtwagen-Riesen Carvana zusammenarbeitet. Dies bietet einen wichtigen logistischen Vorteil, um erschwingliche Elektroautos der breiten Masse zugänglich zu machen.

Slate Auto strebt die Schaffung eines legendären, populären und erschwinglichen Transportmittels an, ähnlich wie das Ford Model T oder der Volkswagen Beetle. Die Marke von 25.000 Dollar war lange Zeit das Ziel, und nun ist dies Wirklichkeit geworden. Für Entwicklungsmärkte wie Usbekistan ist es wahrscheinlich, dass solche günstigen und einfachen Elektroautos in Zukunft populär werden, da sie sich durch den Verzicht auf komplexe Elektronik und eine einfache Wartung auszeichnen.