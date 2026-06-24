Neuer Xiaomi-Service: Kapazitätserweiterung für alte Smartphone-Akkus

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Neuer Xiaomi-Service: Kapazitätserweiterung für alte Smartphone-Akkus

Die Xiaomi Corporation hat die Erweiterung einer unerwarteten und nützlichen Initiative für ihre Nutzer angekündigt. Das Unternehmen führt ein Programm ein, bei dem alte Akkumulatoren in bereits produzierten Smartphones nicht nur ersetzt, sondern deren Kapazität erhöht wird. Dieser Schritt ermöglicht es den Nutzern, die autonome Laufzeit ihres vorhandenen Smartphones erheblich zu verbessern, ohne ein neues Gerät kaufen zu müssen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com wird dieses Programm ab dem vierten Quartal 2026 auch für die neuesten Flaggschiffe der Marke — die Modelle Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro — gelten. Das Besondere an diesem Service ist, dass in den Servicezentren moderne Akkumulatoren mit einer höheren Energiekapazität als der ab Werk installierte Standardakku eingebaut werden.

Verlängerung der Lebensdauer von Smartphones

Derzeit wird dieser Service auf dem chinesischen Markt erfolgreich für Smartphones der Xiaomi 13-Serie getestet. Unternehmensspezialisten betonen, dass Nutzer in den meisten Fällen nicht wegen einer Verschlechterung der Leistung oder Kameraqualität, sondern genau wegen der Akkudegradation (Kapazitätsverlust) gezwungen sind, auf ein neues Modell umzusteigen.

Das neue Programm löst dieses Problem effektiv. Obwohl noch nicht bekannt gegeben wurde, welche Kapazität die neuen Akkus für das Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro haben werden, ist klar, dass diese Technologie den Prozess der moralischen Veralterung des Geräts verlangsamen wird. Dies ist wiederum ökologisch vorteilhaft und trägt zur Reduzierung von Elektronikschrott bei.

Darüber hinaus plant Xiaomi, weiterhin monatlich spezielle Service-Aktionen durchzuführen. Im Rahmen dieser Aktionen können Besitzer bestimmter Modelle ihre Smartphone-Akkus zu Vorzugskonditionen und reduzierten Preisen aktualisieren. Ein solcher Ansatz gilt als strategischer Schritt zur Steigerung der Markenloyalität.

Perspektiven auf dem globalen Markt

Bisher gilt dieses Programm nur innerhalb Chinas. Das Unternehmen hat keine offiziellen Informationen darüber bekannt gegeben, wann der Service in anderen Ländern eingeführt wird, einschließlich Märkten wie Usbekistan, in denen Xiaomi-Produkte sehr beliebt sind. Technologieexperten erwarten jedoch, dass diese Praxis bei Erfolg auch weltweit implementiert wird.

Die Einführung eines solchen Dienstes ist auch für usbekische Nutzer sehr relevant. Da Xiaomi-Smartphones in unserem Land aufgrund ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses führend sind, würde die Möglichkeit, einen Akku in einem offiziellen Servicecenter gegen einen stärkeren auszutauschen, auch dazu beitragen, den Wert der Geräte auf dem Gebrauchtmarkt zu erhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Xiaomi mit diesem Schritt gegen das traditionelle Prinzip der Smartphone-Industrie „kaufe jedes Jahr ein neues“ vorgeht. Durch die Bereitstellung eines hochwertigen technischen Service ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden, ihre Geräte länger und effizienter zu nutzen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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