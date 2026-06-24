In der modernen Welt ist die Smartphone-Sucht zu einem globalen Problem geworden. Viele verbringen Stunden damit, endlose Reels oder TikTok-Videos in sozialen Netzwerken zu schauen. Die von Apple und Google eingeführten Software-Beschränkungen erweisen sich oft als wirkungslos, da sie mit nur einem Klick deaktiviert werden können. Um dieses Problem zu lösen, wurde ein kleines, aber effektives Gadget namens Brick entwickelt. Techcrunch.com berichtet darüber.

Brick ist ein magnetisches Gerät aus grauem Kunststoff in der Größe einer Streichholzschachtel. Seine Hauptaufgabe besteht darin, den Zugriff auf Apps auf dem Smartphone physisch zu beschränken. Laut TechCrunch arbeitet dieses Gadget auf Basis der NFC-Technologie und zwingt den Nutzer, seine Gewohnheiten zu kontrollieren. Im Gegensatz zu Software verstärkt Brick die menschliche Willenskraft durch eine physische Barriere.

Der Vorteil einer physischen Barriere

Das Funktionsprinzip des Geräts ist einfach: Der Nutzer erstellt über eine spezielle App eine Liste der zu blockierenden Programme. Sobald die Beschränkung aktiv ist, muss das Smartphone physisch an das Brick-Gadget getippt werden, um diese Apps zu öffnen. Wenn sich das Gadget in einem anderen Raum oder weiter entfernt befindet, können Instagram oder andere Unterhaltungs-Apps einfach nicht geöffnet werden. Dies zwingt den Nutzer aufzustehen und eine bewusste Entscheidung zu treffen.

Laut einem der Projektgründer, Zach Nasgowitz, entstand Brick aus einem persönlichen Bedürfnis heraus. Sie erkannten, dass Smartphones die Lebensqualität negativ beeinflussen, und kamen zu dem Schluss, dass bestehende Software-Lösungen nicht ausreichen. Tatsächlich dauert es nur Sekunden, die Screen Time-Funktion auf einem iPhone zu umgehen, aber die Bindung an ein physisches Gerät schafft eine ganz eigene "Hürde".

Schlafhygiene und Produktivität

Viele Nutzer, insbesondere diejenigen, die im Internetbereich arbeiten, leiden unter der Gewohnheit, vor dem Schlafen am Smartphone zu scrollen. Mit Brick kann ein "Schlafmodus" konfiguriert werden. Beispielsweise werden ab 22:30 Uhr alle Unterhaltungs-Apps blockiert, und nur notwendige Kommunikationsmittel (Nachrichten, Anrufe) sowie Hörbücher bleiben zugänglich. Beim Aufwachen verhindert die Notwendigkeit, das Bett zu verlassen und zum Standort des Gadgets zu gehen, um das Smartphone zu entsperren, das sinnlose Scrollen.

Laut einem weiteren Schöpfer von Brick, TJ Driver, ist das Umgehen von Software-Beschränkungen sehr einfach, aber die Anforderung einer physischen Bewegung stoppt die automatische Gewohnheit im menschlichen Gehirn. Dieser Prozess wird zu einer bewussten Entscheidung: "Muss ich wirklich jetzt in die sozialen Medien, oder ist das nur eine gelernte Bewegung?".

Es ist anzumerken, dass das Gadget auch eine Lösung für Notfälle vorsieht. Nutzern wird eine begrenzte Anzahl an "Notfall-Entsperrungen" gewährt. Dies ist nützlich, wenn man beispielsweise unterwegs ist und lebenswichtige Apps wie Google Maps oder Uber benötigt. Da diese Option jedoch begrenzt ist, versucht der Nutzer, sie sparsam einzusetzen.

Derzeit wird dieses Gadget auf etwa 59 USD geschätzt. Obwohl dies für ein einfaches Stück Kunststoff teuer erscheinen mag, sind die gewonnene Zeit und der seelische Frieden für viele Nutzer weitaus wertvoller. Auch in Usbekistan könnten solche technologischen Lösungen von großer Bedeutung sein, insbesondere da die Gadget-Abhängigkeit unter Jugendlichen zunimmt.