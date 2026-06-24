Roboter verdrängen Arbeiter in General Motors Werken: UAW besorgt

Der US-Autogigant General Motors (GM) hat in seinem Flaggschiff-Werk Factory Zero in Detroit mit einer rasanten Automatisierung der Produktion begonnen. Die Nachricht, dass das Unternehmen fast 50 neue Robotermanipulatoren an den Förderbändern installiert hat, stieß auf heftigen Widerstand der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW). Dieser Prozess erfolgt vor dem Hintergrund, dass Tausende von Arbeitern ihren Arbeitsplatz verlieren. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Crain's Detroit Business wurden im Werk moderne Roboter der Firma FANUC installiert, um Montagearbeiten auszuführen. Gleichzeitig verlieren mehr als 1.300 Mitarbeiter aufgrund von vorübergehenden oder dauerhaften Kürzungen ihren Arbeitsplatz. UAW-Vertreter betonen, dass Entlassungen, die zunächst als vorübergehend angekündigt wurden, nun einen unbefristeten Charakter annehmen, was zu ernsthaften sozialen Spannungen auf dem Arbeitsmarkt führt.

Die Ära der „Dark Factories“ rückt näher

Das Konzept der „Dark Factories“ oder des „Lights-out Manufacturing“ wird in der Industrie immer populärer. Dies ist ein Produktionsmodell, bei dem die Prozesse vollständig automatisiert sind, sodass kaum menschliches Eingreifen erforderlich ist und nicht einmal Beleuchtungssysteme benötigt werden. Dieser technologische Ansatz entwickelt sich derzeit in asiatischen Ländern, insbesondere in China, stark weiter.

Berichten zufolge haben Unternehmen wie Jetour, Zeekr und Xiaomi bereits hochtechnologisierte Werke in Betrieb genommen, die mit minimalen menschlichen Ressourcen mithilfe von Hunderten von Robotern arbeiten. Das japanische Unternehmen FANUC gilt als Pionier bei der Nutzung von Systemen, bei denen der menschliche Eingriff bei der Herstellung eigener Roboter gleich null ist.

In der US-Autoindustrie beschränkt sich dieser Trend nicht nur auf GM. Ford Motor Company und Stellantis NV beschleunigen ebenfalls die Robotisierung ihrer Montagelinien, um Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern. Zudem plant die Hyundai Motor Company, bis 2028 humanoide Roboter von Boston Dynamics in ihren US-Elektroauto-Werken einzusetzen.

Konflikt zwischen Fortschritt und sozialem Schutz

Gewerkschaften sind nicht gegen den technologischen Fortschritt, sie sind jedoch der Meinung, dass dieser Prozess dazu dienen sollte, die Sicherheit der Arbeiter zu erhöhen und die Arbeitswoche zu verkürzen. In der Praxis wird kritisiert, dass die Robotisierung lediglich zu einem Mittel wird, um die Unternehmensgewinne zu steigern und Arbeitskosten zu sparen. UAW-Führer fordern die Geschäftsführung von General Motors auf, entlassene Mitarbeiter wieder einzustellen, anstatt neue Roboter zu kaufen.

Experten warnen, dass die vollständige Automatisierung auch spezifische Risiken mit sich bringt:

Anfälligkeit für Systemausfälle und Cyberangriffe;

Verlust der menschlichen Kontrolle über die Produktionsprozesse;

Massenarbeitslosigkeit und zunehmende soziale Ungleichheit;

Mangelnde Flexibilität von Robotern bei der Lösung komplexer Probleme.

Dennoch sehen die Autogiganten die Robotisierung als den einzigen Weg, um im globalen Wettbewerb der Elektrofahrzeuge konkurrenzfähig zu bleiben. Die Optimierung der Kosten ist für GM und seine Konkurrenten von strategischer Bedeutung, doch die größte Herausforderung bleibt es, ein Gleichgewicht zwischen dem menschlichen Faktor und dem technologischen Fortschritt zu finden.