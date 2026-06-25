Slate wählt neuen Batterietyp für erschwinglichen Elektro-Pickup

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Slate wählt neuen Batterietyp für erschwinglichen Elektro-Pickup

Das US-Startup Slate hat eine unerwartete Änderung an seinem Projekt für einen erschwinglichen und kompakten Elektro-Pickup vorgenommen. Um den Fahrzeugpreis bei 24.950 Dollar zu halten, entschied sich das Unternehmen, die Batterietechnologie komplett zu aktualisieren. Diese Entscheidung basiert nicht nur auf technischen Spezifikationen, sondern auch auf wirtschaftlichen Trends auf dem globalen Elektrofahrzeugmarkt. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Ursprünglich plante Slate, in seinen Modellen Nickel-Mangan-Kobalt-Zellen (NMC) einzusetzen. Diese chemische Zusammensetzung zeichnet sich durch eine hohe Energiedichte aus und ermöglicht eine große Reichweite mit einer einzigen Ladung. Es wurde jedoch deutlich, dass die extrem hohen Preise für Nickel und Kobalt die Herstellkosten des Endprodukts negativ beeinflussen würden. Infolgedessen entschied sich das Unternehmen für den Wechsel zur Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP).

Vorteile der LFP-Technologie und Marktverschiebung

LFP-Batterien sind etwa 40 Prozent günstiger als NMC-Alternativen. Der Hauptgrund ist die Verwendung von weit verbreitetem und günstigem Eisen anstelle von Edelmetallen. Obwohl LFP-Zellen bei der Energiedichte leicht zurückbleiben, ist es modernen Technologien gelungen, diesen Unterschied erheblich zu verringern. Slate konnte die Standardreichweite der Batterie von 150 Meilen (241 km) auf 205 Meilen (330 km) steigern.

Laut ixbt.com arbeitet Slate im Rahmen dieses Projekts mit dem chinesischen Unternehmen Gotion zusammen. Bemerkenswert ist, dass die Batteriezellen in einem Werk in Illinois, USA, hergestellt werden. Dies ermöglicht die Nutzung von Steuervergünstigungen nach US-Recht und die Senkung der Logistikkosten.

Ein neuer Industriestandard

Heutzutage haben auch große Autogiganten wie Tesla, Ford, GM und Rivian begonnen, LFP-Batterien für ihre populären Modelle einzusetzen. Dieser Trend trägt zu sinkenden Preisen und einer Massenverbreitung von Elektrofahrzeugen bei. Slate folgt diesem Weg und führt die "Cell-to-Pack"-Technologie ein.

Wenn man bedenkt, dass Fahrzeuge mit LFP-Technologie (Blade Battery) über Marken wie BYD auch auf dem usbekischen Markt weit verbreitet sind, wird deutlich, dass der von Slate gewählte Weg die effektivste Lösung auf globaler Ebene ist. Die Kombination aus erschwinglichem Preis und ausreichender Reichweite bleibt der entscheidende Faktor für Elektrofahrzeuge im Wettbewerb mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Änderung der Strategie von Slate einen pragmatischen Ansatz in der Elektrofahrzeugindustrie darstellt. Für die Verbraucher wird eine erschwingliche und zuverlässige Technologie, die den täglichen Anforderungen entspricht, wichtiger als extrem teure Langstreckenbatterien.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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