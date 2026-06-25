Design und technische Daten der Samsung Galaxy Watch Ultra 2 geleakt

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Design und technische Daten der Samsung Galaxy Watch Ultra 2 geleakt

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung bereitet die Einführung seiner nächsten Premium-Smartwatch vor — dem Modell Galaxy Watch Ultra 2. Im Netz sind hochwertige Render-Bilder des neuen Geräts aufgetaucht. Diese Leaks bestätigen nicht nur das Aussehen der Uhr, sondern auch eine Reihe ihrer technischen Eigenschaften. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Wie ixbt.com berichtet, veröffentlichte der bekannte Insider Evan Blass (Evleaks) die Bilder des neuen Geräts. Bemerkenswert ist, dass Blass zuvor angekündigt hatte, seine Insider-Tätigkeit zu beenden, doch die Informationen über das neue Flaggschiff von Samsung brachten ihn zurück. Den Rendern zufolge behält die Galaxy Watch Ultra 2 ihr charakteristisches quadratisches Gehäuse mit abgerundeten Ecken bei, wobei im Design auch Elemente der Galaxy Watch Classic-Serie auffallen.

Designänderungen und neue Tasten

Eine der größten Änderungen am neuen Modell ist das Erscheinen einer digitalen Skala von 1 bis 12 um das runde AMOLED-Display. Dies könnte auf die Rückkehr des rotierenden Bezel-Mechanismus hindeuten, den viele Nutzer vermisst haben. Obwohl diese Information noch nicht offiziell bestätigt wurde, weisen die Designelemente in diese Richtung.

Zudem befinden sich auf der rechten Seite des Uhrengehäuses drei physische Tasten, von denen eine die leuchtend orangefarbene Quick Button ist. Diese Taste ermöglicht dem Benutzer den schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen. Den Beschriftungen auf der Rückseite des Geräts zufolge wird die Uhr über ein 47 mm Gehäuse, Saphirglas, ein LTE-Kommunikationsmodul, GPS und ein wasserdichtes System der Klasse 10 ATM verfügen.

Technische Leistung und Präsentationstermin

Ersten Informationen zufolge wird die Galaxy Watch Ultra 2 auf der neuen Generation der Qualcomm Snapdragon Wear Elite Plattform basieren. Dies wird die Energieeffizienz und Geschwindigkeit des Geräts erheblich steigern. Zudem wird erwartet, dass die Uhr mit einem erweiterten Akku mit einer Kapazität von 800 mAh ausgestattet wird, was eine lange Laufzeit ermöglicht.

Es wird erwartet, dass Samsung seine neuen Produkte bei einer Veranstaltung am 22. Juli in London vorstellen wird. Neben der Galaxy Watch Ultra 2 sollen folgende Geräte präsentiert werden:

  • Smartwatches der Galaxy Watch 9 Serie;
  • Galaxy Z Fold 8 und Galaxy Z Fold 8 Ultra faltbare Telefone;
  • Galaxy Z Flip 8 Smartphone.

Es ist anzumerken, dass Evan Blass als zuverlässige Quelle gilt, die bereits zuvor präzise Informationen zu Geräten wie dem Sony Xperia 5 II, Galaxy Note20 und Xiaomi 12 vor deren offizieller Präsentation veröffentlicht hat. Es wird erwartet, dass diese Geräte kurz nach Beginn des offiziellen Verkaufs auf dem Markt in Usbekistan erscheinen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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