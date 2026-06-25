Google verliert seine besten KI-Spezialisten

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Google verliert seine besten KI-Spezialisten

Der Technologiegigant Google verliert im Rennen um die künstliche Intelligenz (AI) seine renommiertesten Wissenschaftler und Forscher an Konkurrenzunternehmen. Jüngsten Berichten zufolge wechseln Experten, die an den fortschrittlichsten Entwicklungen des Unternehmens arbeiten, einer nach dem anderen zu Startups wie OpenAI und Anthropic. Diese Situation könnte das zukünftige Innovationspotenzial des Suchriesen ernsthaft beeinträchtigen. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten gibt die Seite an.

Laut Bloomberg haben die führenden Forscher Jonas Adler und Alexander Pritzel, die eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Gemini-Modells von Google spielten, das Team verlassen. Sie haben beschlossen, ihre Karriere bei Anthropic fortzusetzen, einem Unternehmen, das sich auf AI-Sicherheit und Entwicklung konzentriert. Es wird erwartet, dass dieser Personalwechsel das Machtgefüge in der Branche verschieben wird.

Personalinstabilität und Nobelpreisträger

Einer der schmerzhaftesten Verluste für Google war der Weggang des legendären Forschers Noam Shazeer, der seit dem Jahr 2000 im Unternehmen tätig war. Interessanterweise hatte Google kürzlich das von Shazeer gegründete Startup Character.AI für 2,7 Milliarden Dollar erworben, um ihn zurückzuholen. Doch kurz darauf gab Shazeer bekannt, dass er sich dem Team des Hauptkonkurrenten OpenAI anschließt.

Ein weiterer unerwarteter Schlag war der Rücktritt des Google DeepMind-Direktors John Jumper. Es ist anzumerken, dass Jumper im Jahr 2024 für seine Arbeit am AlphaFold-System zur Vorhersage von Proteinstrukturen den Nobelpreis für Chemie erhielt. Auch er gab bekannt, seine Tätigkeit bei Anthropic fortzusetzen. Der Weggang von Spezialisten dieses Kalibers wirft Fragen zum internen Klima und zu den strategischen Ausrichtungen bei Google auf.

Eine neue Phase des Wettbewerbs

Experten glauben, dass Unternehmen wie OpenAI und Anthropic derzeit einen Börsengang (IPO) vorbereiten. Dies dient als starkes Instrument, um die talentiertesten Ingenieure und Wissenschaftler zu gewinnen. Aktionär eines schnell wachsenden Startups zu werden, kann finanziell attraktiver erscheinen als der Verbleib bei einem stabilen Giganten wie Google.

Diese Prozesse sind auch für usbekische Nutzer und lokale Entwickler von Bedeutung. Der Wettbewerb zwischen Gemini und ChatGPT beeinflusst direkt die Qualität der AI-Tools in usbekischer Sprache. Der Wechsel hochqualifizierter Fachkräfte zur Konkurrenz könnte die Entwicklungsgeschwindigkeit der Google-Produkte verlangsamen und die Möglichkeiten von OpenAI und Anthropic weiter ausbauen.

Bisher hat die Google-Führung davon abgesehen, einen offiziellen Kommentar zu diesen Abgängen abzugeben. Es ist jedoch klar, dass der Krieg um die Talente in der Technologiewelt eine neue Stufe erreicht hat. Das Unternehmen muss neue Strategien entwickeln, um sein geistiges Eigentum und seine klügsten Köpfe zu halten.

GoogleKünstliche IntelligenzOpenAIAnthropicGemini
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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