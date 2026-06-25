KI-Boom katapultiert Micron in die Riege der globalen Tech-Giganten

Das beispiellose Wachstum im Bereich der Künstlichen Intelligenz (AI) hat nicht nur neue Startups hervorgebracht, sondern auch zu einem Mangel an Speicherchips auf dem globalen Halbleitermarkt geführt. Es wird prognostiziert, dass dieser Mangel an Komponenten, die für rechenintensive große AI-Modelle von entscheidender Bedeutung sind, bis 2027 anhalten wird. In dieser Situation wird Micron, der größte Hersteller von Speicherchips in den USA, zum absoluten Marktsieger. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Derzeit erlebt die Technologiewelt eine Phase, die als "RAMageddon" bezeichnet wird. Der sprunghafte Anstieg der Nachfrage und das begrenzte Angebot führen zu Preissteigerungen, die sich direkt auf die Endverbraucher auswirken. So warnte beispielsweise Apple-CEO Tim Cook kürzlich, dass Preiserhöhungen bei den Produkten des Unternehmens unvermeidlich seien. Für Micron hat sich diese Krise jedoch in eine enorme Gewinnchance verwandelt.

Sprung bei den Finanzkennzahlen

Die Finanzergebnisse von Micron übertrafen die Erwartungen der Analysten. Während die Aktien des Unternehmens Anfang 2024 bei etwa 83 Dollar gehandelt wurden, überstieg ihr Wert laut jüngsten Daten 1048 Dollar. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist bemerkenswert gewachsen und erreichte 1,2 Billionen Dollar. Dieser Wert reiht Micron in die Liste der teuersten Unternehmen der Welt ein.

Laut dem Bericht zum Ende des dritten Quartals stieg der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vervierfacht auf 41,45 Milliarden Dollar. Am erstaunlichsten ist der Nettogewinn: Das Unternehmen, das im Vorjahr einen Gewinn von 1,88 Milliarden Dollar erzielte, steigerte diesen Betrag im laufenden Jahr auf 28,2 Milliarden Dollar. Solche Wachstumsraten haben das Vertrauen der Investoren weiter gestärkt und den Aktienkurs um weitere 13 Prozent in die Höhe getrieben.

Strategische Partnerschaften und Zukunftspläne

Der in Idaho ansässige Gigant betreibt nicht nur Produktion, sondern engagiert sich auch in strategischen Investitionen. Micron unterzeichnete diese Woche einen Großvertrag mit dem AI-Labor Anthropic über die Lieferung von Speicher- und Datenspeicherchips. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass es als Investor an der Finanzierungsrunde der Serie H von Anthropic teilgenommen hat.

Die Unternehmensführung blickt optimistisch in die Zukunft. Der prognostizierte Umsatz für das vierte Quartal wird auf 49 bis 51 Milliarden Dollar geschätzt. Dies bedeutet, dass der Bedarf an AI-Infrastruktur nicht sinken wird und Speicherchip-Hersteller in den kommenden Jahren einer der Haupttreiber der Weltwirtschaft bleiben werden.

Diese Nachrichten sind auch für Verbraucher in Usbekistan von Bedeutung, da Micron-Chips ein integraler Bestandteil der Smartphones, Laptops und Servergeräte sind, die wir im Alltag nutzen. Preissteigerungen auf dem globalen Markt könnten in den kommenden Monaten zu leicht höheren Gadget-Preisen in den Elektronikgeschäften des Landes führen.