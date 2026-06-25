Fujitsu präsentiert neues Arrows Alpha 2 Smartphone: Eine Verbindung aus Robustheit und Eleganz

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Fujitsu präsentiert neues Arrows Alpha 2 Smartphone: Eine Verbindung aus Robustheit und Eleganz

Der japanische Technologiegigant Fujitsu Connected Technologies hat sein neues Arrows Alpha 2 Smartphone der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Gerät zeichnet sich durch die Kombination von modernem Design und hochklassigen Schutzfunktionen aus. Laut Hersteller ist das neue Modell nicht nur für den täglichen Gebrauch komfortabel, sondern auch für den zuverlässigen Einsatz unter extremsten Bedingungen konzipiert. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com hat das Arrows Alpha 2 23 komplexe Tests nach Militärstandard (MIL-STD) erfolgreich bestanden. Das Gerät besitzt die Zertifizierungen IP66, IP68 und IP69 und ist somit vollständig geschützt gegen Wasser und Staub. Das bemerkenswerteste Merkmal des Smartphones ist, dass das Display selbst bei einem Sturz aus 1,8 Metern Höhe auf eine Betonoberfläche nicht beschädigt wird. Zum Schutz des Displays wird Corning Gorilla Glass Victus 2 verwendet, was es zu einem der widerstandsfähigsten Geräte auf dem Markt macht.

Technische Daten und Leistung

Im Inneren des Smartphones ist ein MediaTek Dimensity 8350 Extreme Prozessor verbaut, der hohe Geschwindigkeit und Energieeffizienz gewährleistet. Das Gerät wird in den Speichervarianten 8/256 GB und 12/512 GB angeboten. Zudem können Nutzer den Speicher mithilfe einer microSD-Karte auf bis zu 2 TB erweitern. Dies ist besonders nützlich für Nutzer, die große Datenmengen speichern.

Das Arrows Alpha 2 ist mit dem kapazitätsstärksten Akku der Serie ausgestattet — einem Silizium-Kohlenstoff-Akku mit 5370 mAh. Der Hersteller verspricht, dass dieser Akku eine autonome Laufzeit von zwei Tagen garantiert und seine Eigenschaften über vier Jahre beibehält. Dank der 90 W Schnellladetechnologie kann das Gerät in nur 40 Minuten von 0 auf 100 Prozent geladen werden.

Kamera und KI-Funktionen

Für Fotografie-Begeisterte ist das Smartphone mit einem 50-Megapixel-Sony LYTIA 710 Hauptsensor ausgestattet. Dank des optischen Stabilisierungssystems können hochwertige Videos im 4K-Format mit 60 fps aufgenommen werden. Bemerkenswert ist, dass auch die Weitwinkel- und Frontkameras eine Auflösung von 50 Megapixeln besitzen, was die Qualität von Selfies und Videoanrufen auf ein neues Niveau hebt.

Auch andere Aspekte des Geräts sind beachtenswert:

  • 6,4-Zoll LTPO-Display, 144 Hz Aktualisierungsrate und 3000 nit Helligkeit;
  • Dolby Atmos Audiosystem;
  • arrows AI Funktionen, integriert mit Google Gemini;
  • Möglichkeit zur Unterwasserfotografie in Süßwasser.
In Bezug auf die Software verspricht Fujitsu langfristigen Support. Das Smartphone wird 3 große Android-OS-Updates und 5 Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten. Dies stellt sicher, dass das Gerät nicht veraltet.

FujitsuSmartphoneTechnologieJapanArrows Alpha 2
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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