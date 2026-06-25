Samsung bereitet überraschendes Geschenk vor: Update für Galaxy S8 und Note 8 erschienen

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Samsung bereitet überraschendes Geschenk vor: Update für Galaxy S8 und Note 8 erschienen

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung hat ein unerwartetes Software-Update für seine fast zehn Jahre alten Smartphones angekündigt. Obwohl der offizielle Support bereits vor mehreren Jahren endete, haben Galaxy S8, Galaxy S8+ und Galaxy Note 8 Geräte begonnen, eine neue Firmware zu erhalten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Diese drei Modelle kamen 2017 auf den Markt und lösten damals eine echte Revolution in der Mobilgeräteindustrie aus. Normalerweise vergessen Hersteller solch alte Modelle vollständig, doch Samsung entschied sich, die Systempflege unter Berücksichtigung der Nutzertreue wieder aufzunehmen. Das letzte Update für diese Geräte wurde 2022 eingeführt.

Systemstabilität und Effizienz

Laut ixbt.com wird die neue Firmware derzeit für Geräte im Netz des US-Betreibers Verizon verteilt. Seit dem 11. Juni sehen Nutzer Benachrichtigungen über das Systemupdate auf ihren Smartphones. Dieses Update zielt darauf ab, die allgemeine Betriebseffizienz des Geräts zu steigern.

Den Unterlagen zufolge enthält das neue Paket folgende Änderungen:

  • Optimierung des Systembetriebs;
  • Erhöhung der allgemeinen Stabilität des Geräts;
  • Verbesserung der Leistungsfähigkeit.
Es ist anzumerken, dass dieses Update keine neuen Funktionen zu den Smartphones hinzufügt. Auch die Sicherheitspatches bleiben unverändert — die Geräte arbeiten weiterhin auf Basis der im Jahr 2021 veröffentlichten Sicherheitsprotokolle. Dennoch ist die Aufmerksamkeit des Herstellers für solch veraltete Modelle ein seltener Fall in der Technologiewelt.

Erwartungen für Usbekistan und andere Regionen

Bisher wurde diese Firmware nur für den Überseemarkt bestätigt. Es gibt keine offiziellen Informationen darüber, wann das Update für Besitzer des Galaxy S8 und Galaxy Note 8 in anderen Regionen, insbesondere in Usbekistan, verfügbar sein wird. Normalerweise werden solche technischen Korrekturen schrittweise auf andere Regionen ausgeweitet.

Samsung-Geräte nehmen auf dem Smartphone-Markt in Usbekistan weiterhin führende Positionen ein. Obwohl die Modelle Galaxy S8 und Note 8 heute technisch veraltet sind, haben sie aufgrund ihrer hochwertigen Bildschirme und robusten Gehäuse immer noch Käufer auf dem Gebrauchtmarkt. Ein solcher Schritt des Herstellers wird zweifellos das Vertrauen der Nutzer in die Marke weiter stärken.

SamsungGalaxy S8Galaxy Note 8UpdateTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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