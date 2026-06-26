Weißes Haus bittet OpenAI, Veröffentlichung des neuen KI-Modells zu verlangsamen

OpenAI, ein führendes Unternehmen in der Welt der AI, ist bei der Vorstellung seines nächsten GPT 5.6 Modells auf ein unerwartetes Hindernis gestoßen. Die Administration von Donald Trump fordert aus Sicherheitsgründen, die öffentliche Einführung dieser Technologie vorübergehend zu stoppen und sie unter Kontrolle zu veröffentlichen. Dies berichtete The Information unter Berufung auf eigene Quellen. Techcrunch.com berichtet ebenfalls.

Unternehmenschef Sam Altman teilte den Mitarbeitern in einer Sitzung in dieser Woche mit, dass das neue Modell nicht so offen verbreitet wird wie frühere Versionen. Ihm zufolge wird GPT 5.6 zunächst nur einem begrenzten Kreis von Partnern präsentiert. Vor allem wird der Zugang jedes Nutzers zu diesem Modell einzeln von der Regierung geprüft und genehmigt.

Staatliche Kontrolle und Cybersicherheitsmaßnahmen

Obwohl die Trump-Administration anfangs eine Politik der Nichteinmischung in den AI-Sektor verfolgte, hat sie in den letzten Monaten beschlossen, die föderale Aufsicht zu verstärken. Berichten zufolge arbeiten das Office of the National Cyber Director sowie das Office of Science and Technology Policy eng mit OpenAI zusammen. Diese Behörden beabsichtigen, die Fähigkeiten des neuen Modells zur Durchführung von Cyberangriffen zu testen.

Ein kürzlich vom US-Präsidenten unterzeichnetes Dekret verlangt von AI-Unternehmen, neue Modelle vor der öffentlichen Bekanntgabe freiwillig zu staatlichen Tests einzureichen. OpenAI arbeitet derzeit genau nach diesen Anforderungen. Wenn die begrenzte Testphase erfolgreich verläuft, wird der Zugang für die breite Öffentlichkeit in einigen Wochen erwartet.

Die Anthropic-Erfahrung und das Risikoniveau

Die Situation, in der sich OpenAI befindet, ähnelt den Schritten seines Hauptkonkurrenten Anthropic. Anthropic stellte sein leistungsstarkes Modell namens Claude Mythos nur ausgewählten Partnern im Rahmen des Projekts Project Glasswing zur Verfügung. Das Unternehmen argumentierte damals, dass die Technologie „mehr Schaden als Nutzen anrichten könnte, wenn sie in die falschen Hände gerät“.

Experten glauben, dass GPT 5.6 und ähnliche fortschrittliche Modelle zu mächtigen Werkzeugen für Cyberkriminelle werden könnten. Moderne neuronale Netze sind nicht nur in der Lage, Schadsoftware zu schreiben, sondern auch Schwachstellen in komplexen Systemen ohne menschliches Zutun zu finden und diese auszuschalten. Dies stellt ein ernsthaftes Risiko für große Konzerne und staatliche Infrastrukturen dar.

Bisher bleiben die realen Fähigkeiten des GPT 5.6 Modells ein Geheimnis, da es noch nicht von unabhängigen Experten untersucht wurde. Die drastische Intervention des Weißen Hauses könnte jedoch darauf hindeuten, dass die Fähigkeiten des neuen Modells deutlich höher sind als die der Vorgänger. Für usbekische Nutzer und lokale IT-Spezialisten könnten diese Einschränkungen ein Vorbote neuer Regulierungen auf dem globalen AI-Markt sein.