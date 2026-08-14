„Halt einfach den Mund!“: Makhachev und Garry geraten bei Pressekonferenz aneinander

Vor dem UFC-Titelkampf im Weltergewicht in Philadelphia, Pennsylvania, USA, fand eine offizielle Pressekonferenz statt. Der amtierende Champion Islam Makhachev und sein Herausforderer, der Weltergewichtler Ian Machado Garry sorgten bei der Veranstaltung für unerwartete Spannung und spektakuläre Momente.

Die Pressekonferenz machte deutlich, welchen Kämpfer die Tausenden Zuschauer in der Arena unterstützten.

Ohrenbetäubende Pfiffe und Garrys Lächeln

Als der irische Kämpfer Ian Machado Garry das Mikrofon übernahm, wurde er von der gesamten Arena mit unaufhörlichen, ohrenbetäubenden Pfiffen empfangen. Trotzdem nahm er den Druck mit einem Lächeln hin und äußerte sich zur Situation:

*„Am Samstagabend wird dieser Meisterschaftsgürtel um meine Hüfte liegen, und jeder Mensch in dieser Arena wird seine Meinung ändern. Dann werdet ihr alle ‚Auf geht’s, Garry!‘ rufen. Diese Pfiffe sind mir völlig egal. Mein kleiner Sohn sitzt in der Arena, und ich lebe meinen Traum. Ich warte seit meinem 16. Lebensjahr auf diesen Moment—darauf, UFC-Champion zu werden. Am 15. August werden in Philadelphia all meine Träume wahr, und niemand kann mir das nehmen“,* sagte der Herausforderer.

Applaus für Makhachev und die Frage: „Brasilien oder Irland?“

Im Gegensatz dazu brach die Arena jedes Mal in tosenden Applaus und Jubel aus, wenn Islam Makhachev sprach. Der russische Champion erklärte, warum sein Gegner so kühl und feindselig empfangen wurde:

„Ich bin überhaupt nicht überrascht, dass er ausgepfiffen wurde. Die Menschen mögen Ian Garry nicht, ich auch nicht. Der Grund ist, dass die Fans nicht verstehen, welches Land er eigentlich vertritt—Brasilien oder Irland? Die Menschen wissen, wen sie wirklich unterstützen wollen.“— betonte der Champion.

Äußerungen über Abdulmanap Nurmagomedov und eine scharfe Antwort

Der hitzigste Moment der Pressekonferenz ereignete sich, als Makhachev nach dem Vermächtnis seines verstorbenen Trainers Abdulmanap Nurmagomedov gefragt wurde. Garry mischte sich unerwartet in das Gespräch ein und sagte, der legendäre Trainer wäre auf Islams aktuelle Erfolge sehr stolz gewesen.

Der russische Champion unterbrach seinen Gegner jedoch scharf:

„Halt einfach den Mund!“ entgegnete Makhachev kurz und scharf.

Nach solchen hitzigen Wortwechseln verlief das traditionelle „Face-off“ unerwartet friedlich—die Kämpfer sahen sich in die Augen, schüttelten sich anschließend ruhig die Hände und verabschiedeten sich. Der Kampf im Oktagon am 15. August wird alle Fragen endgültig beantworten.

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