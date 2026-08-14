Dreame präsentiert sein erstes Aurora-Flagship-Smartphone

Dreame, ein Anbieter von Haushaltsgeräten und innovativen Gadgets, hat das erste Seriengerät seines ersten Flaggschiff-Smartphones, des Aurora, offiziell an seinen Besitzer übergeben. Laut ixbt.com markiert dieses Ereignis einen wichtigen Schritt in der Welt der Hochtechnologie und zeugt von den ernsthaften Plänen der Marke in einem neuen Geschäftsbereich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Bisher wurde dem ersten Kunden eine spezielle Sammleredition im Wert von etwa 30.000 US-Dollar geliefert. Auf der Rückseite des exklusiven Geräts befindet sich die persönliche Unterschrift des Dreame-Gründers Yu Hao (Yuy Hao). Zum Lieferumfang gehört außerdem ein spezielles Zertifikat mit einer einzigartigen Identifikationsnummer.

Das Gerät zeichnet sich durch ein äußerst luxuriöses Erscheinungsbild aus. Sein Gehäuse ist unter anderem mit Elementen aus reinem Gold der Feinheit 999 verziert und mit seltenen Edelsteinen besetzt. Der Hersteller weist darauf hin, dass auch künftige Standardmodelle der Aurora-Reihe teurer sein werden als vergleichbare Versionen der kommenden iPhone 17-Geräte.

Technische Fähigkeiten und erwartete Modelle

Experten und Insider betonen, dass die technischen Eigenschaften des Geräts seinem Design in nichts nachstehen. Nach ersten Informationen des bekannten Insiders Digital Chat Station vom Februar dieses Jahres arbeitet das Unternehmen auch an Luxusmodellen wie Phoenix und Golden Dragon. Ihre Rückseiten sollen aus purem Gold gefertigt und von Hand mit natürlichen Edelsteinen verziert werden.

Die Preisstrategie für diese Geräte wurde im März auf der Ausstellung AWE 2026 bekannt gegeben. Demnach soll die Flaggschiff-Version ab 1.000 Dollar erhältlich sein, während einige High-End-Modelle je nach verwendeter Goldmenge bis zu 15.000 Dollar kosten könnten. Insider enthüllten außerdem einige technische Details des künftigen Flaggschiffs.

Das Smartphone soll mit einem großen 1-Zoll-Fotosensor sowie einem abnehmbaren Kameramodul ausgestattet sein, das über ein eigenes SoC, einen eigenen Akku und ein eigenes Kommunikationsmodul verfügt. Dies dürfte eine besondere Lösung in der mobilen Fototechnologie darstellen.

Globale Präsentation und Marktpläne

Im Mai wurde bekannt, dass Dreame während der für das vierte Quartal 2026 geplanten globalen Präsentation bereits in der ersten Phase mehr als 100.000 Geräte verkaufen will. Die neue Produktreihe wird die folgenden drei Hauptversionen umfassen:

Standard-Flaggschiff-Version

Flaggschiff-Smartphone mit modularem Kamerasystem

Vollständig individualisierte High-End-Serie

Die öffentliche Markteinführung der Smartphones ist für das letzte Quartal 2026 geplant. Derzeit zeigt Dreame mit seinen ersten Schritten und Sammlereditionen, dass die Marke zu einem der wertvollsten und technologisch fortschrittlichsten Unternehmen der Welt werden will.