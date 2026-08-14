Was können Barcelona und Manchester City beim Rodri-Transfer nicht vereinbaren?

Im Weltfußball sorgt die nächste spektakuläre und unerwartete Saga des Sommertransferfensters für Aufsehen. Manchester City-Mittelfeldspieler Rodri versucht wegen seines Wunsches, zum FC Barcelona zu wechseln, seine Rückkehr nach England hinauszuzögern.

Laut dem renommierten katalanischen Medium Sport.es bittet der spanische Star die Vereinsführung um eine Sondergenehmigung, um nicht nach Manchester zurückkehren zu müssen, bevor die offiziellen Verhandlungen zwischen den Klubs vollständig abgeschlossen sind.

Trainingspflicht und finanzielle Differenzen

Den Quellen zufolge endete der offizielle Urlaub des 30-jährigen Mittelfeldspielers am 13. August. Nach den geltenden Vorgaben hätte er am 14. August im morgendlichen Trainingslager der Citizens eintreffen und sich der Mannschaft anschließen müssen.

Obwohl Rodri auf eine schnellere Einigung hofft und um zusätzliche Zeit bittet, wird betont, dass er zum Training erscheinen muss, um einer Geldstrafe zu entgehen, falls der Klub ihm keine Genehmigung erteilt. Der Fußballer hofft derzeit, dass die zwischen den beiden Spitzenklubs bestehenden Differenzen über die finanziellen Transferbedingungen bald positiv gelöst werden.

Rodris Statistiken aus der vergangenen Saison

Der erfahrene Mittelfeldspieler verzeichnete in der vergangenen Saison bei Manchester Cityfolgende Zahlen:

Englische Premier League (2025/2026): 21 Einsätze und 1 Tor;

UEFA Champions League: 5 Spiele (ohne Torbeteiligung).

Sollten sich die Klubs bei den finanziellen Fragen doch noch vollständig einigen, könnte Rodris Rückkehr nach Spanien und seine Verstärkung des zentralen Mittelfelds von Barcelona zu einem der wichtigsten Transfers dieses Sommers werden.

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