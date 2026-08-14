Samsung Galaxy S25+ fing während des Ladens Feuer

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Samsung Galaxy S25+ fing während des Ladens Feuer

Dass das Samsung Galaxy S25+ Flaggschiff-Smartphone während des nächtlichen Ladens in China Feuer fing, hat öffentliche Aufmerksamkeit erregt und die Sicherheit der Nutzer erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Der schwerwiegende Vorfall löste in der Technologiewelt eine breite Diskussion aus, da in letzter Zeit bereits mehrfach ähnliche Fälle im Zusammenhang mit den Geräten der neuesten Generation des südkoreanischen Herstellers beobachtet worden waren. Darüber berichtet Ixbt.com.

Laut ixbt.com ereignete sich der Vorfall am 31. Juli. Während der Nacht war das Smartphone mit dem Stromnetz verbunden, als eine laute Explosion zu hören war und sich der Raum mit Rauchgeruch füllte. Dank der Wachsamkeit und des schnellen Handelns der Familie konnte der Brand selbstständig gelöscht werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das Gerät war jedoch vollständig unbrauchbar.

Untersuchungsergebnisse und die Position des Unternehmens

Das beschädigte Gerät wurde am 5. August zur Untersuchung an ein Samsung-Servicezentrum in Südkorea geschickt. Eine Woche später, am 12. August, legten die Fachleute des Unternehmens ihre Schlussfolgerungen vor. In einer offiziellen Erklärung behauptete Samsung, das Smartphone sei zuvor heruntergefallen, wodurch der Akku unbemerkt beschädigt worden sei.

Nach Darstellung des Unternehmens habe genau diese mechanische Beschädigung den Brand verursacht, als das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wurde. Der Vorfall wurde daher als Folge von Fahrlässigkeit eingestuft, und der Hersteller lehnte jegliche Entschädigungszahlung an das Opfer kategorisch ab.

Streit zwischen den Parteien und frühere Probleme

Der Besitzer des Geräts widersprach den Schlussfolgerungen des Unternehmens jedoch entschieden. Seiner Ansicht nach seien die Schäden an der Rückseite und am Gehäuse während der Akku-Explosion und des Brandes entstanden und nicht durch einen Sturz verursacht worden. Außerdem forderte der Verbraucher von den Samsung-Vertretern einen ausführlichen Untersuchungsbericht sowie Dokumente, die die Gründe für die Ablehnung einer Entschädigung belegen. Das Unternehmen wollte diese Informationen jedoch nicht vorlegen.

Experten betonen besorgt, dass dies nicht die erste Störung dieser Art ist. Nach Angaben aus öffentlich zugänglichen Quellen waren bereits zuvor ähnliche gefährliche Vorfälle mit Smartphones der Galaxy S25-Serie gemeldet worden:

  • Im Oktober 2025 wurde gemeldet, dass ein Galaxy S25+ Feuer gefangen hatte;
  • Im Januar 2026 trat bei einem weiteren Galaxy S25+-Modell ein ähnliches Problem auf;
  • Im Mai 2026 wurde auch beim Galaxy S25 FE-Smartphone ein ähnlicher Brand beobachtet.
Dieser Vorfall hat die Fragen nach Sicherheitsstandards bei der Nutzung teurer Technologie und nach der Verantwortung des Herstellers erneut in den Mittelpunkt gerückt. Es wird erwartet, dass das Opfer seine Rechte weiterhin verteidigt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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