Fans erkannten ihn kaum: Ronaldo ändert seinen Look vor dem ersten Spiel (Foto)

Saudi-Arabiens Stürmer von Al Nassr und Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo überraschte seine Fans vor dem Start der neuen Fußballsaison.

Der 41-jährige legendäre Star teilte auf seiner offiziellen Social-Media-Seite ein Foto seines neuen Looks – der Fußballer färbte sich die Haare in einem leuchtenden Orange (fuchsähnlich) und präsentierte sich mit einem neuen Image.

Al Nassr startet die Titelverteidigung

Die optische Veränderung kommt nicht von ungefähr: Am 15. August bestreitet Al Nassr gegen Al Fateh das erste Pflichtspiel der neuen Saison der Saudi Pro League.

Zur Erinnerung: Die Mannschaft aus Riad gewann in der vergangenen Saison die nationale Meisterschaft und sicherte sich den wichtigsten Titel. Nun steht der Klub vor der Aufgabe, die Meisterschaft erfolgreich zu verteidigen.

Torjäger ohne Altersgrenze: 36 Tore in 42 Spielen!

Cristiano Ronaldo liefert weiterhin fantastische Zahlen und hält dabei seine Topform. In der Saison 2025/2026 erzielte der portugiesische Torjäger für Al Nassr und seine Nationalmannschaft:

In allen Wettbewerben: 42 Einsätze;

Tore: 36 Treffer.

Der aktuelle Vertrag des Fußballers bei Al Nassr ist bis zum Sommer 2027 unterzeichnet. Das renommierte Transfermarkt Portal bewertet Ronaldos Marktwert derzeit mit 10 Millionen Euro .

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