Leandro Paredes lehnt Milan-Angebot ab und bleibt bei Boca

Der argentinische Nationalspieler und Mittelfeldspieler von Boca Juniors, Leandro Paredes, hat ein Angebot des italienischen Klubs Milan während des europäischen Transferfensters entschieden abgelehnt. Laut TyC Sports erklärte der erfahrene 32-Jährige, dass er trotz des Interesses des Serie-A-Giganten seine gesamte Aufmerksamkeit darauf richten wolle, mit seinem Jugendklub Titel zu gewinnen, und lehnte Verhandlungen ab. Wie Goal.com berichtet .

Vertreter von Milan nahmen Kontakt zum Umfeld des Weltmeisters auf und versuchten, die möglichen Bedingungen eines Transfers zu besprechen. Der Spieler selbst bat den italienischen Klub jedoch, kein offizielles Angebot abzugeben, und ersuchte darum, die Verantwortlichen von Boca Juniors nicht zu stören. Paredes traf diese Entscheidung umgehend, um die Stabilität innerhalb der Mannschaft zu bewahren und sich ausschließlich auf die nationalen Wettbewerbe zu konzentrieren.

Große Europaerfahrung und eine emotionale Rückkehr zu Boca

Als Paredes den Anruf des Klubs aus San Siro beantwortete, bedankte er sich für das Interesse, stellte jedoch klar, dass er derzeit genau dort sei, wo er sein wolle. Der Argentinier, dessen Vertrag bis Ende 2028 läuft, zeigte seine Entschlossenheit, sein Team im nationalen Wettbewerb zu Erfolgen zu führen.

Wäre der Transfer zustande gekommen, wäre es für den erfahrenen Spieler eine weitere Rückkehr in den italienischen Fußball gewesen. Paredes spielte im Laufe seiner umfangreichen Europakarriere bereits 2014 für Chievo und lief außerdem für Empoli, Roma, Zenit, Paris Saint-Germain und Juventus auf. Seine emotionale Rückkehr zu Boca Juniors Mitte 2025 schloss einen bemerkenswerten Kreis, während seine konstanten Leistungen in der Liga Profesional ihm helfen, seinen Platz bei der Albiceleste zu behaupten.

Clausura und Titelrennen stehen bevor

Nachdem die Transfergerüchte nun ausgeräumt sind, richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auf die wichtigen Spiele im nationalen Wettbewerb. Boca Juniors reist am Samstag im Rahmen der Clausura zu Platense. Das Team von Rodolfo Arruabarrena will seine Serie positiver Ergebnisse fortsetzen und im intensiven Rennen um den Meistertitel die Konstanz wahren.

Das vorrangige Ziel von Bocas Kapitän bleibt es, mit seinem geliebten Klub große Titel zu gewinnen und im La-Bombonera-Stadion unauslöschliche Spuren zu hinterlassen. Paredes’ Entschlossenheit hat ihm bei den Fans noch mehr Respekt eingebracht und erneut bestätigt, dass er in dieser Saison der wichtigste Anführer der Mannschaft ist.