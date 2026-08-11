USA brechen 130 Jahre alten Hitzerekord und stellen historischen Höchstwert auf

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USA brechen 130 Jahre alten Hitzerekord und stellen historischen Höchstwert auf

Der Juli 2026 wurde in den zusammenhängenden 48 US-Bundesstaaten als heißester Monat seit Beginn der meteorologischen Aufzeichnungen registriert . Die Durchschnittstemperatur erreichte 24,94 Grad Celsius und übertraf damit den bisherigen Rekord vom Juli 1936. Das berichtete die Associated Press.

Den Daten zufolge erreichte die Durchschnittstemperatur in den zusammenhängenden 48 Bundesstaaten im Juli 76,89 Grad Fahrenheit, also 24,94 Grad Celsius. Systematische meteorologische Daten werden in den USA seit 1895 erfasst.

Interessanterweise war das Wetter in Alaska zwar etwas kühler als üblich, doch in allen 48 zusammenhängenden Bundesstaaten war der Juli wärmer als normal. Die höchsten Temperaturen wurden im Mountain West, Südwesten, den nördlichen Great Plains und Südosten verzeichnet.

Außerdem lag die durchschnittliche Julitemperatur in jedem der 48 Bundesstaaten mindestens 1 Grad Fahrenheit, also knapp 0,6 Grad Celsius, über dem Durchschnitt des 20. Jahrhunderts.

Auch nachts war es wärmer als üblich

Experten zufolge war einer der Hauptgründe für die Rekordhitze die hohen Nachttemperaturen . Die Temperaturen lagen also nicht nur tagsüber, sondern auch nachts über dem Normalwert. Zudem wurde im Juli ein Rekord bei den höchsten nächtlichen Tiefsttemperaturen aufgestellt.

Laut dem Yale-Klimatologen Jeff Masters übertraf die im Juli 2026 beobachtete Hitze sogar die Rekordwerte aus den 1930er-Jahren während der Dust-Bowl-Ära.

Der Experte bewertet diese Entwicklung als eines der ernsten Probleme im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Die Rekordtemperaturen zeigen, dass langfristige Klimaveränderungen in den USA immer deutlicher sichtbar werden.

Vereinigte StaatenAssociated PressYaleJeff MastersAlaska
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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