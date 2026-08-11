Die Aktivität im dezentralen Bluesky-Netzwerk nimmt ab

Das dezentrale soziale Netzwerk Bluesky, das nach den US-Wahlen im November 2024 durch den massenhaften Wechsel von Nutzern der Elon Musk gehörenden Plattform X stark an Popularität gewann, hat inzwischen Schwierigkeiten, seine Zielgruppe zu halten. Laut similarweb.com verzeichnete die mobile App der Plattform im Juni 2026 weltweit 10,4 Millionen monatlich aktive Nutzer. Das entspricht einem Rückgang von 27,2% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Techcrunch.com berichtet .

Auch die Zahl der täglich aktiven Nutzer der mobilen App ging weiter zurück. Im Juli sank sie im Jahresvergleich um 25,6% auf etwa 3 Millionen. Diese Rückgänge zeigen, dass trotz der weiterhin steigenden Zahl registrierter Konten weniger Nutzer die App regelmäßig verwenden. Dies deutet darauf hin, dass ein Teil der Menschen, die Bluesky aus Protest nach der Wahl beitraten, nicht langfristig geblieben ist.

Statistiken und wichtige Kennzahlen

Experten zufolge ist entscheidend, dass Bluesky nicht nur den vorübergehenden Hype nach der Wahl verloren hat. Die App des Netzwerks hat seit ihrem Höchststand Ende 2024 mehr als die Hälfte ihrer monatlich aktiven Nutzer eingebüßt. Im vierten Quartal 2024 lag der Durchschnitt noch bei 22,1 Millionen, während die Zahl im zweiten Quartal 2026 auf 10,7 Millionen sank – ein Rückgang von knapp 52%.

Dennoch bleibt die Loyalität der verbliebenen Bluesky-Nutzer hoch. Die kleinere Community ist vergleichsweise aktiv: Im Juni lag das Verhältnis der täglich aktiven Nutzer zu den monatlich aktiven Nutzern, die sogenannte Stickiness-Rate, bei etwa 29% und damit auf dem Niveau des zu Meta gehörenden Threads. Für die Führung von Bluesky sind diese Zahlen nicht besonders beunruhigend, da sich das Unternehmen nicht nur auf den Erfolg einer einzelnen App konzentriert, sondern auch auf die Weiterentwicklung des zugrunde liegenden AT Proto-Protokolls.

Zukünftige Pläne und der Zustand anderer Plattformen

Projekte wie BlackSky und Eurosky, die auf dem AT Proto-Protokoll basieren, wachsen derzeit. Auch Apps wie Skylight, die auf Videoinhalte spezialisiert sind, erzielen erste Erfolge. Darüber hinaus stellte das Unternehmen ein KI-gestütztes Recherchetool namens Attie vor und arbeitet derzeit an Datenschutz und der Unterstützung persönlicher Daten. Dies könnte künftig eine neue Gruppe von Nutzern anziehen, die sich eher für private Netzwerke als für öffentliche Plattformen interessiert.

Ähnliche Analysen von Similarweb zeigen, dass Bluesky-Nutzer nicht zu X zurückgekehrt sind. Stattdessen sank die Zahl der weltweit monatlich aktiven Nutzer von X auf Mobilgeräten im Juni im Jahresvergleich um 3%. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer ging im Juli um 7% auf 123,7 Millionen zurück. Dennoch bleibt X mit insgesamt 302 Millionen monatlich aktiven Nutzern und wachsendem Web-Traffic ein großes soziales Netzwerk.