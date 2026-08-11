Juventus Schmiedet Überraschenden Torhüterplan

·87·Sport
Juventus Schmiedet Überraschenden Torhüterplan

Der italienische Klub Juventus hat eine ungewöhnliche und langfristige Strategie zur Verstärkung seiner Torhüterposition entwickelt. Die Turiner planen, den japanischen Torhüter Zion Suzuki von Paris Saint-Germain auszuleihen. Dieser Schritt gilt als Übergangslösung auf dem Weg, in Zukunft Liverpools Torhüter Alisson Becker zu verpflichten. Goal.com berichtet darüber.

Französischen und italienischen Medienberichten zufolge schließt Paris Saint-Germain die Verpflichtung von Zion Suzuki aus Parma für 30 Millionen Euro ab. Die Vereinbarung sieht außerdem Bonuszahlungen in Höhe von weiteren 5 Millionen Euro vor. Der japanische Torhüter wird jedoch nicht für den Pariser Klub spielen, sondern umgehend für eine Saison an Juventus in Italien ausgeliehen.

Langfristiges Ziel und der Transfermarkt

Während des Transferfensters prüfte Juventus mehrere Kandidaten, darunter Aston-Villa-Torhüter Emiliano Martínez. Für Cheftrainer Luciano Spalletti bleibt Alisson Becker jedoch das vorrangige Ziel. Der Coach möchte den erfahrenen brasilianischen Torhüter verpflichten, mit dem er zuvor gemeinsam mit Ronaldo gearbeitet hat.

Laut ixbt.com und anderen Sportquellen steht Alisson dem Projekt des Turiner Klubs positiv gegenüber und hat seine Bereitschaft zu einer Rückkehr nach Italien erklärt. Dennoch hat Liverpools Vereinsführung den Verkauf ihres Leistungsträgers entschieden abgelehnt. Der englische Klub möchte den Torhüter bis zum Ende seines laufenden Vertrags behalten.

Liverpools Position und die Rolle des erfahrenen Torhüters

Liverpools Cheftrainer Andoni Iraola hat wiederholt betont, wie wichtig der Verbleib erfahrener Spieler im Kader ist. Seiner Ansicht nach helfen Führungsspieler wie Alisson, Virgil van Dijk und Joe Gomez den jungen Spielern bei der Eingewöhnung und dienen in der Kabine als wichtige Vorbilder.

Aus diesem Grund hat Liverpools Vereinsführung den Transfer des Spielers kategorisch abgelehnt. Juventus plant, bis zum Ablauf seines bis Juni 2027 gültigen Vertrags zu warten und Alisson anschließend ablösefrei zu verpflichten. Zion Suzukis einjährige Leihe soll in diesem Zeitraum als vorübergehende Brücke dienen.

JuventusAlisson BeckerParis Saint-GermainLiverpoolTransfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Thiago Almada Wechselt Zu River PlateThiago Almada Wechselt Zu River PlateHeute, 03:11José Mourinho enthüllt die Konflikte bei Real Madrid und ein Geheimnis aus der KabineJosé Mourinho enthüllt die Konflikte bei Real Madrid und ein Geheimnis aus der KabineHeute, 02:56Liverpool sollte in den Kampf um Myles Lewis-Skelly einsteigenLiverpool sollte in den Kampf um Myles Lewis-Skelly einsteigenHeute, 02:54José Mourinho Enthüllt Seine Real-Madrid-Zeit Und Den Konflikt Mit CasillasJosé Mourinho Enthüllt Seine Real-Madrid-Zeit Und Den Konflikt Mit CasillasHeute, 02:30Lamine Yamal feiert seinen 19. Geburtstag und kehrt ins Training zurückLamine Yamal feiert seinen 19. Geburtstag und kehrt ins Training zurückHeute, 01:12Rafael Leãos Zukunft und die Transfersituation rund um AC MilanRafael Leãos Zukunft und die Transfersituation rund um AC MilanHeute, 00:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet