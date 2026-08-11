Der italienische Klub Juventus hat eine ungewöhnliche und langfristige Strategie zur Verstärkung seiner Torhüterposition entwickelt. Die Turiner planen, den japanischen Torhüter Zion Suzuki von Paris Saint-Germain auszuleihen. Dieser Schritt gilt als Übergangslösung auf dem Weg, in Zukunft Liverpools Torhüter Alisson Becker zu verpflichten. Goal.com berichtet darüber.

Französischen und italienischen Medienberichten zufolge schließt Paris Saint-Germain die Verpflichtung von Zion Suzuki aus Parma für 30 Millionen Euro ab. Die Vereinbarung sieht außerdem Bonuszahlungen in Höhe von weiteren 5 Millionen Euro vor. Der japanische Torhüter wird jedoch nicht für den Pariser Klub spielen, sondern umgehend für eine Saison an Juventus in Italien ausgeliehen.

Langfristiges Ziel und der Transfermarkt

Während des Transferfensters prüfte Juventus mehrere Kandidaten, darunter Aston-Villa-Torhüter Emiliano Martínez. Für Cheftrainer Luciano Spalletti bleibt Alisson Becker jedoch das vorrangige Ziel. Der Coach möchte den erfahrenen brasilianischen Torhüter verpflichten, mit dem er zuvor gemeinsam mit Ronaldo gearbeitet hat.

Laut ixbt.com und anderen Sportquellen steht Alisson dem Projekt des Turiner Klubs positiv gegenüber und hat seine Bereitschaft zu einer Rückkehr nach Italien erklärt. Dennoch hat Liverpools Vereinsführung den Verkauf ihres Leistungsträgers entschieden abgelehnt. Der englische Klub möchte den Torhüter bis zum Ende seines laufenden Vertrags behalten.

Liverpools Position und die Rolle des erfahrenen Torhüters

Liverpools Cheftrainer Andoni Iraola hat wiederholt betont, wie wichtig der Verbleib erfahrener Spieler im Kader ist. Seiner Ansicht nach helfen Führungsspieler wie Alisson, Virgil van Dijk und Joe Gomez den jungen Spielern bei der Eingewöhnung und dienen in der Kabine als wichtige Vorbilder.

Aus diesem Grund hat Liverpools Vereinsführung den Transfer des Spielers kategorisch abgelehnt. Juventus plant, bis zum Ablauf seines bis Juni 2027 gültigen Vertrags zu warten und Alisson anschließend ablösefrei zu verpflichten. Zion Suzukis einjährige Leihe soll in diesem Zeitraum als vorübergehende Brücke dienen.