Auf dem Transfermarkt der Premier League hat sich eine unerwartete Wendung ergeben. Laut einem Bericht des Telegraph hat Arsenal signalisiert, dass der Klub bereit ist, sein talentiertes Eigengewächs Myles Lewis-Skelly an Chelsea und Manchester United, zwei seiner wichtigsten Ligakonkurrenten, zu verkaufen. Die Londoner sollen diesen Schritt planen, um nach hohen Ausgaben zur Verstärkung des Mittelfelds ihre finanzielle Balance wiederherzustellen. Dies berichtete Goal.com .

Die Gunners, die über Vermittler auf dem Transfermarkt aktiv waren, setzten für den 19-jährigen vielseitigen Fußballer einen Preis von rund 45 Millionen Pfund fest. Das Angebot für den in England als äußerst talentiert geltenden Youngster weckte bei den Topklubs jedoch nicht das erwartete Interesse, sodass beide Seiten den Transfer letztlich verwarfen.

Die Entscheidung von Chelsea und Manchester United

Wie bekannt wurde, lehnte die Führung von Chelsea die Möglichkeit einer Verpflichtung des jungen Spielers ab und wollte die eigenen Ressourcen stattdessen auf die Verpflichtung von Pep Chavarría von Rayo Vallecano konzentrieren. Auch Manchester United wies das Angebot entschieden zurück. Der im englischen Fußball seltene Vorgang zog die Aufmerksamkeit von Fans und Experten auf sich, da es überraschend wirkte, dass der Klub eines seiner vielversprechendsten Talente direkt seinen Rivalen angeboten hatte.

Dabei hatte Cheftrainer Mikel Arteta den Charakter und die Leistungen des jungen Verteidigers zum Ende der vergangenen Saison noch hoch gelobt. Der spanische Coach betonte insbesondere, dass der Spieler zwar Schwierigkeiten bei der Anpassung an die erste Mannschaft gehabt habe, dabei jedoch stets bescheiden geblieben sei und im Training überzeugt habe.

Die Zukunftspläne des Spielers

The Athletic zufolge hat Myles Lewis-Skelly trotz der Transfergerüchte selbst nicht vor, Arsenal zu verlassen. Der 19-jährige Absolvent der Hale-End-Akademie erklärte, er sei bereit, unter Mikel Arteta alles zu geben, um sich einen Platz in der ersten Mannschaft zu erkämpfen.

Der Absolvent der Hale-End-Akademie hat sich große Ziele gesetzt. Zuvor hatte er erklärt, er wolle im Fußball ein einzigartiges Vermächtnis hinterlassen und auf den größten Bühnen alle Trophäen gewinnen. Gleichzeitig wolle er bodenständig bleiben und nie aufhören zu lernen.