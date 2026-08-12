Enzo Maresca spricht über die Erling-Haaland-Regel und Manchester City

·49·Sport
Enzo Maresca spricht über die Erling-Haaland-Regel und Manchester City

Der neue Cheftrainer von Manchester City, Enzo Maresca, hat eine interessante taktische Situation im Zusammenhang mit dem norwegischen Stürmer Erling Haaland erläutert. Der Coach sprach über die strengen Regeln, die er bei seinen früheren Vereinen angewandt hat, sowie über die Bewegungen des Starstürmers auf dem Spielfeld. Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, hat der 46-jährige italienische Trainer begonnen, seine auf Disziplin und Kontrolle basierende Philosophie auf dem von Pep Guardiola gelegten Fundament aufzubauen. Eine der wichtigsten Forderungen Marescas ist es, während des gesamten Spiels für eine strikte Kommunikation und Ordnung auf dem Platz zu sorgen.

Strikte Disziplin auf dem Spielfeld

Einer der besonderen taktischen Ansätze des Trainers betrifft die unmittelbare Reaktion der Mannschaft nach einem Tor. In den intensivsten Phasen eines Spiels bevorzugt er den direkten Austausch mit den Kapitänen.

Maresca betonte, dass er diese Methode bereits in vergangenen Spielzeiten angewandt habe: „Als ich bei Leicester und Chelsea gearbeitet habe, hatte ich eine Regel: Wenn wir ein Tor erzielten, musste der Kapitän zur Bank kommen, um Anweisungen zu erhalten, nicht um zu feiern“, sagte der Trainer und erklärte, dass er taktische Veränderungen über Emotionen stelle.

Eine unerwartete Situation rund um Haaland

Laut The New York Times funktionierte diese Regel bei den früheren Vereinen zwar erfolgreich, doch bei Manchester City könnte die Situation etwas anders sein. Sollte der beste Torschütze der Mannschaft, Erling Haaland, Kapitän werden, könnte dies für das Trainerteam zu einem kleinen Problem werden.

Maresca erklärte die humorvolle Situation wie folgt: „Das ist eine gute Frage. Wenn der Kapitän ein Tor schießt, darf er feiern. Wenn Erling der Kapitän ist, oh mein Gott! Dann haben wir ein Problem. Können Sie sich das vorstellen?“, scherzte er mit Blick auf die regelmäßigen Torerfolge des norwegischen Stürmers.

Dieser Ansatz zeigt, wie wichtig die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft und die taktische Disziplin für Manchester City vor der neuen Saison sein werden. Enzo Maresca setzt seine Ideen weiterhin in die Praxis um.

Enzo MarescaErling HaalandManchester CityPremier LeagueFußballnachrichten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Rio Ferdinand fordert Manchester United zur Verpflichtung von Miles Lewis-Skelly aufRio Ferdinand fordert Manchester United zur Verpflichtung von Miles Lewis-Skelly aufHeute, 13:14Arne Slot erklärt, warum er den Posten als Trainer der niederländischen Nationalmannschaft abgelehnt hatArne Slot erklärt, warum er den Posten als Trainer der niederländischen Nationalmannschaft abgelehnt hatHeute, 12:51Bayern München nimmt Igor Thiago als Ersatz für Harry Kane ins VisierBayern München nimmt Igor Thiago als Ersatz für Harry Kane ins VisierHeute, 12:15Liverpool-Fans besorgt über Jeff Bezos’ Investition in den KlubLiverpool-Fans besorgt über Jeff Bezos’ Investition in den KlubHeute, 12:14Sindarov kassiert seine erste Niederlage: Wie sieht die Turniertabelle aus?Sindarov kassiert seine erste Niederlage: Wie sieht die Turniertabelle aus?Heute, 12:07Arsenal Bot Eigengewächs Rivalen AnArsenal Bot Eigengewächs Rivalen AnHeute, 11:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest