Der amtierende englische Premier-League-Meister Manchester City ist auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat seine Torhüterposition mit einem erfahrenen Schlussmann verstärkt. Laut ixbt.com gab der Klub die Verpflichtung des 34-jährigen argentinischen Torhüters Jeronimo Rulli von Marseille offiziell bekannt. Der Transfer wurde vollzogen, nachdem Eigengewächs James Trafford zu Leeds United gewechselt war. Goal.com berichtet .

Der erfahrene Torhüter ist Manchester City nicht unbekannt, da er bereits in der Saison 2016/17 zum Klub gekommen war. Damals konnte er jedoch kein Pflichtspiel für die erste Mannschaft bestreiten. Jahre später kehrt Jeronimo mit umfangreicher Erfahrung aus Europas führenden Ligen und von der internationalen Bühne zurück.

Neuer Vertrag und Veränderungen im Torhüterkader

Dem von beiden Seiten unterzeichneten Vertrag zufolge hat Jeronimo Rulli bei Manchester City bis zum Sommer 2028 unterschrieben. Die Ablösesumme soll Berichten zufolge rund 1,7 Millionen Pfund betragen. Der erfahrene Schlussmann wird Gianluigi Donnarumma als Ersatzkeeper unterstützen.

Die Verantwortlichen von Manchester City sollen beschlossen haben, die Lücke auf der Torhüterposition nach James Traffords Wechsel zu Leeds United schnell zu schließen. Rullis Transfer erfolgte als direkte Antwort auf diesen Bedarf. Die Klubführung setzt dabei auf seine große Erfahrung auf internationaler Ebene.

Die ersten Eindrücke des Spielers

Jeronimo Rulli machte keinen Hehl aus seiner Freude über die Rückkehr zum Klub aus Manchester und erklärte, dass er bereit sei, sich erneut in einem der anspruchsvollsten Umfeld der Welt zu beweisen. Seinen Worten zufolge erleichterten der Ruf des Klubs und dessen hohe Standards die Entscheidung.

“Das ist eine großartige Gelegenheit für mich, und ich durfte sie nicht ungenutzt lassen. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, zu Manchester City zu wechseln, muss man einfach zustimmen,” betonte Jeronimo Rulli in einem Interview mit dem Pressedienst des Klubs. Der Torhüter fügte hinzu, dass Weiterentwicklung und Lernen für ihn stets höchste Priorität hätten.

Die Einschätzung des Sportdirektors und die Zukunft des Teams

Auch Manchester Citys Fußballdirektor Hugo Viana äußerte sich zum Transfer und betonte, dass Jeronimos professionelle Qualitäten im Auswahlprozess eine entscheidende Rolle gespielt hätten. Seinen Worten zufolge ist die Torhütergruppe des Klubs nun sehr stark aufgestellt.

“Die Erfahrung, die er mitbringt, ist offensichtlich — er hat viele Jahre auf höchstem Niveau gespielt. Gigio, Marcus Bettinelli und Rulli bilden gemeinsam eine hervorragende Gruppe,” sagte Hugo Viana. Auch der Trainerstab zeigte sich mit dem Zustand der Torhütergruppe zufrieden.