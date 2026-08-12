Kamtschatkas Leser und Abonnenten werden auf Satellitenkommunikation umgestellt

·8·Technologie
Kamtschatkas Leser und Abonnenten werden auf Satellitenkommunikation umgestellt

Kamtschatka in Russland wird wegen Reparaturarbeiten am wichtigsten Internet-Backbone vorübergehend auf eine Satellitenkommunikations-Reserve umgestellt. Wie Ixbt.com berichtet, wurde diese Maßnahme wegen einer Gefährdung der einzigen unterseeischen Glasfaserverbindung notwendig, die die Halbinsel mit dem Festland verbindet. Ixbt.com berichtet .

Regierungsvertreter erklären, dass inzwischen fast alle Kommunikationsanbieter ihre Kapazitäten vollständig auf Reservekanäle umleiten konnten. Es wird sichergestellt, dass alle wichtigen Infrastrukturobjekte der Region, darunter Rettungsdienste, Krankenhäuser, Geldautomaten und große Einzelhandelsketten, im normalen Betrieb bleiben.

Neukonfiguration der Kommunikationsnetze

Laut Grigori Bondarenko, dem Minister für digitale Entwicklung der Region Kamtschatka, besteht die wichtigste Aufgabe in diesem Prozess darin, das gesamte Routing vollständig an den Satellitenkanal anzupassen. Dutzende Spezialisten wurden für diese komplexe technische Aufgabe eingesetzt; zuvor waren umfangreiche Vorbereitungen getroffen worden.

Die Umstellung des Kernnetzes auf die Reserveversorgung begann in der Nacht vom 11. auf den 12. August und wird für die Abonnenten schrittweise durchgeführt. Die wichtigsten Reparaturarbeiten an der unterseeischen Glasfaserleitung sollen vom 12. bis zum 15. August dauern.

Interneteinschränkungen und Dienststabilität

Während der Reparaturarbeiten werden Festnetz- und Mobilinternet in Kamtschatka vorübergehend nicht verfügbar sein. Sprachverbindungen im Mobilfunk, SMS, terrestrisches Fernsehen und Festnetztelefone bleiben jedoch in Betrieb.

Auch Zahlungen mit Bankkarten wurden seit dem Mittag des 12. August eingestellt. Fachleute erklären, dass die dringenden Reparaturen durch eine kritische Küstenerosion nahe Kap Lewaschow erforderlich wurden. Dadurch bestand die Gefahr, dass der Kabelabschnitt an der Landungsstelle beschädigt wird.

In diesem Gebiet werden Spezialisten von Rostelecom den beschädigten Kabelabschnitt ersetzen, ihn tiefer unter der Erde verlegen und zwei Verbindungsmuffen installieren.

KamtschatkaInternetKommunikationTechnologieRostelecom
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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