Dem englischen Klub Newcastle United wurde Inter-Mailand-Mittelfeldspieler Davide Frattesi als mögliche Verstärkung für das Team im kommenden Transferfenster angeboten. Laut Goal.com prüft die Vereinsführung diese Option ernsthaft, um die Lücke im zentralen Mittelfeld zu schließen. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Die Verstärkung des zentralen Mittelfelds gehört derzeit zu den dringendsten Aufgaben von Newcastle United. Die Vereinsführung ist überzeugt, dass die Verpflichtung eines erfahrenen Fußballers entscheidend sein wird, um die hohen Ziele in dieser Saison zu erreichen. Die Scouts des Klubs prüfen die Möglichkeiten auf dem Transfermarkt sorgfältig.

Die Lücke im Mittelfeld und neue Kandidaten

Die Magpies stehen vor der Aufgabe, die nach dem Abgang von Bruno Guimarães entstandene enorme Lücke angemessen zu schließen. Das Trainerteam betont, dass es für die Stabilität der Mannschaft äußerst wichtig ist, einen Spieler zu finden, der mit den Leistungen des ehemaligen Anführers mithalten und dessen Einfluss vollständig ersetzen kann.

Die Verfügbarkeit von Davide Frattesi auf dem Transfermarkt hat die Aufmerksamkeit der Scouting-Abteilung des englischen Klubs geweckt. Die Dienste des Inter-Mittelfeldspielers wurden Newcastle United kürzlich angeboten. Nun bewerten die Parteien seinen Preis und seine Eignung für den Spielstil der Mannschaft.

Transferverhandlungen und Zukunftspläne

Neben Davide Frattesi werden offenbar auch weitere Spieler mit dem St James’ Park in Verbindung gebracht. Unter anderem soll Aleksandar Stanković zu den Transferzielen des Klubs gehören, während das Scouting-Netzwerk seine Entwicklung aufmerksam verfolgt.

Der Cheftrainer und die Sportdirektoren des Klubs arbeiten daran, junge und talentierte Spieler zu verpflichten, die den Konkurrenzkampf um Plätze in der Startelf erhöhen und dazu beitragen können, die starken Ergebnisse während der Saison zu halten. Obwohl bislang keine offizielle Einigung erzielt wurde, laufen die Transferverhandlungen weiter.