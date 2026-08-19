„Neftchi“ in Buchara deutlich geschlagen: Was enthüllte Islam Ismoilov?

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„Neftchi“ in Buchara deutlich geschlagen: Was enthüllte Islam Ismoilov?

Der 18. Spieltag der usbekischen Superliga begann mit einem unerwarteten und wahrhaft schockierenden Ergebnis. Der Tabellenführer und amtierende Meister „Neftchi“ aus Fergana verlor auswärts gegen „Buxoro“ deutlich mit 1:4. Nach diesem schweren und schmerzhaften Rückschlag äußerte sich Ferganas Cheftrainer Islam Ismoilov auf der Pressekonferenz scharf – worin lag der wahre Grund für die Niederlage?

„Das kann keine Ausrede sein“: Der Einbruch einer Mannschaft ohne fünf Leistungsträger

Auf die Frage, ob das Fehlen von fünf Stammspielern direkten Einfluss auf das Ergebnis hatte, antwortete Islam Ismoilov überraschend deutlich. Der Trainer schob keinen äußeren Faktor vor, sondern erklärte offen, dass individuelle Fehler das Problem gewesen seien:

„Das kann keine Ausrede sein. In unserem Kader gibt es Spieler, die sie ersetzen können. Unter keinen Umständen hätten wir eine solche Niederlage kassieren dürfen. Das dritte und vierte Tor in der zweiten Halbzeit … Das waren alles einfache und lächerliche Fehler. Wir schenken dem Gegner den Ball, und er erzielt Tore“, sagte Islam Ismoilov.

18. Spieltag der Superliga: Fakten zum Spitzenspiel

Kennzahl

„Buxoro“

„Neftchi“

Endstand

4

1

Spielstil

Konter und lange Zuspiele

Ballbesitz und Positionsangriffe

Status

Heimteam / gewann

Tabellenführer, amtierender Meister

Entscheidender Faktor

Konsequente Nutzung gegnerischer Fehler

Grobe individuelle Fehler in der Defensive

„Buxoros“ unveränderte Taktik und die nächsten Schritte

Der Trainer der Mannschaft aus Fergana betonte, dass sich der Spielstil des Gegners im Vergleich zur Hinrunde kaum verändert habe. Trotzdem habe die Defensive die Situation nicht unter Kontrolle bringen können:

„Schon in der Hinrunde spielte „Buxoro“ fast genauso und eröffnete das Spiel nach einem Elfmeter. Heute wiederholte sich dieses Szenario. Sie setzten auf lange Pässe und Konter. Unsere Spieler sind Profis. Wir werden aus dieser schmerzhaften Niederlage schnell die richtigen Schlüsse ziehen und die Fehler korrigieren.“

Die unerwartet deutliche Niederlage dürfte den Meisterschaftskampf in der Superliga zweifellos noch spannender machen.

Glaubt ihr, dass die deutliche Niederlage von „Neftchi“ ein Ausrutscher war oder im Meisterschaftskampf bereits eine Krise begonnen hat?

Schreibt eure Meinung in die Kommentare und teilt diese sensationelle Nachricht mit den Fans des usbekischen Fußballs!

NeftchiBucharaIslom IsmoilovUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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